¿Cómo se eligió la lechona como el mejor plato del mundo? TasteAtlas responde

TasteAtlas, guía gastronómica mundial, publicó el listado de los 100 mejores platos del mundo, el cual es liderado por un plato colombiano: la lechona, lo que otorgó a Colombia un reconocimiento importante de excelencia culinaria.

Este plato típico en todo el país obtuvo una puntuación de 4.78 sobre 5.0 por encima de la pizza napolitana de Italia y el filete de lomo de Brasil, que sumaron una puntuación de 4.75 y 4.69 respectivamente.

“La lechona es un plato tradicional colombiano que consiste en un cerdo asado relleno de cebollas, guisantes, hierbas frescas y varias especias”, menciona TasteAtlas en su informe.

Federico Pieri, gerente de Alianzas de Taste Atlas, habló en La W y explicó que este ranking esta construido por opiniones y votaciones de personas de todo el mundo que han viajado y afirmó que aunque no conoce el número exacto de personas que lo eligieron como el mejor plato del mundo, al menos 1 millón de personas fueron las que a lo largo del año dieron calificaciones.

En cuanto a las nacionalidades de los votantes, mencionó que son personas de todo el mundo pero que “como TasteAtlas es en inglés, el hemisferio norte es donde más usuarios hay”.

¿La lechona es con o sin arroz?

De acuerdo con Pieri, las personas votaron por una lechona en general, es decir que se tuvo en cuenta la lechona tolimense y las de otras regiones, pero la votación fue por una lechona en conjunto.

“No es que había una que estaba muy mal y la otra muy bien, sino que lo tomamos como un solo plato”, dijo.