¿Cómo funcionará el sistema de pensiones desde el 2025? Colpensiones explica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, y habló sobre las pensiones de los colombianos, el ahorro, traslados de fondo y demás.

Una pregunta recurrente entre los colombianos es: ¿si un hombre cumple los 62 años y tiene las semanas requeridas para jubilarse, puede hacer el traslado de un fondo privado a Colpensiones?. Ante esto, Dussán dijo que sí es posible.

“Eso fue una decisión que tomamos hace poco, sin embargo en el debate encontramos como medida fundamental es que todos los colombianos sean de Colpensiones”, aseguró.

Incluso, resaltó que la Ley 2381 del 16 de julio del 2024, sancionada por el mandatario Gustavo Petro, señala que a partir del 1 de julio de 2025 todos los colombianos son de Colpensiones. “Excepto los 465.000 colombianos que son de régimen especial, es decir policías, oficiales, profesores, etcétera”.

De este modo, Dussán advirtió que hay datos lamentables: 25 millones de colombianos deberían estar activos en Colpensiones, “pero en prima media, de los 6′837.000 existentes, solo cotizan 2´932.000, es decir que no cotizan 3′905.000″.

Y agregó “en el régimen individual 7′374.000 son cotizantes pero 11 millones de colombianos que estaban en fondos privados no cotizan, tienen activos 9.000″.

Frente a los pensamientos de millones de ciudadanos que creen que Colpensiones va acabar o a robar la plata de sus pensiones, el presidente de la entidad aclaró que los recursos de pensiones serán manejados en un fondo en un Banco de la República.

Asimismo, aclaró que los dineros de los jóvenes entre 18 y 35 años serán intocables. “La proyección de Colpensiones es a 30 años, vamos a tener los recursos necesarios, la sostenibilidad, aquí no se va a perder ni un solo céntimo, al contrario, se ahorra plata”.

“Colpensiones está estable económicamente”, reiteró.

Por otro lado, confirmó que las mujeres que tengan 750 semanas y le falten 10 años, tienen la posibilidad de pensionarse y completar las 1300 semanas. “La mujeres que están en Colpensiones y tengan 1150 semanas se pueden ir a pensionar al fondo privado de pensión”, aclaró.

De este modo, reveló que son más de 300.000 colombianos que se pueden pensionarse ya.

Beneficios de pensión para las mujeres

De acuerdo con lo dicho por Dussán, las mujeres tienen algunos beneficios adicionales.

Beneficios por cada hijo que tengan.

Posibilidad de pensionarse antes.

Proteger a las que tienen 750 semanas.

Dussán también conversó en los micrófonos de W Sin Carreta sobre el tema, reviva la entrevista aquí: