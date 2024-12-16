Reforma política del Gobierno agoniza en el Congreso: “No avalaremos proyectos de retazos”

Este 16 de diciembre se cumple en el Congreso de la República el último día de sesiones ordinarias del 2024, y también la última oportunidad de la reforma política impulsada por el Gobierno Nacional y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para salir con vida.

No obstante, el panorama no es alentador, tanto la falta de tiempo que tiene el proyecto para salir con vida, como por los choques entre el Legislativo y el Gobierno Nacional. Al respecto, los senadores Fabio Amín (coordinador ponente de la reforma), del Partido Liberal, y Germán Blanco, del Partido Conservador, hablaron sobre el ambiente para el proyecto de acto legislativo, que necesita ser aprobado este lunes en su cuarto de ocho debates para seguir con vida.

Ahora, según Amín, la única posibilidad para mantener viva esta reforma sería que la plenaria del Senado adopte al texto que aprobó la Cámara, pero no hay buen ambiente. “Si llegamos al octavo punto del orden del día, en el que está agendado la reforma, hay que presentar la ponencia y advertir que la única manera de que continúe su trámite y tenga vida para la siguiente legislatura, es que se acoja el texto. Yo no lo estoy proponiendo, es lo que permite la ley quinta”.

Por su parte, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, aseguró tajantemente que la reforma se hundirá. Para Blanco, ubicarla como el octavo punto del orden del día refleja la falta de interés del Senado en debatirla.

Además, criticó el contenido de la reforma, pues tras el debate en la Comisión Primera del Senado, se eliminaron los límites para la conformación de las coaliciones políticas y se permitió el transfuguismo o cambio de partido de miembros de corporaciones públicas.

De hecho, es ese punto del transfuguismo el que ha generado fuertes divisiones. Aunque Amín aclaró que no está de acuerdo con ese artículo, señaló que fue aprobado por la mayoría en la Comisión Primera tras una proposición de la senadora Clara López.

Blanco, en cambio, advirtió que esta medida representa un “engaño al elector” y atenta contra la democracia, ya que permite a los políticos cambiar de partido durante el periodo legislativo sin perder sus curules.

En todo caso, ambos senadores coincidieron en que el Congreso necesita una reforma política estructural. Y Amín destacó la necesidad de modernizar las normas electorales, revisar el sistema de listas cerradas y reformar el Consejo Nacional Electoral.

No obstante, es muy probable que eso no se logre en este periodo de sesiones. Y es que Blanco insistió en que las reformas deben surgir de un diálogo amplio: “No podemos seguir avalando reformas de retazos. El país necesita cambios profundos, no propuestas parciales que beneficien intereses específicos”, concluyó.