“No tenemos una valoración que indique envenenamiento”: Abogado de Juan Guillermo Monsalve

Juan Guillermo Monsalve es uno de los testigos clave dentro del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno a testigos y fraude electoral. El exparamilitar que se encontraba en la cárcel la Picota de Bogotá, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar un dolor en el pecho.

Monsalve ha sido uno de los testigos principales en este caso, ya que ha dado testimonio sobre los posibles vínculos de Uribe con los grupos paramilitares, temas de corrupción y abuso de poder.

Según informó su abogado, Miguel Ángel del Río, Monsalve desde hace unas semanas venía presentando unas molestias y dolores en el pecho, y frente a esto, se realizó una solicitud para que tuviera una cita médica, dónde le enviaron exámenes.

El pasado sábado a la 1:00 a.m. , Monsalve manifestó tener un dolor muy fuerte y tuvo comunicación con su abogado y familia a las 7 de la mañana, quien enfatizó que no podía del dolor.

“Nos comunicamos con la dirección del INPEC para hacer un traslado inmediato, ya que no había sido atendido internamente y fue llevado a un hospital de la ciudad, donde ingresó con un infarto” afirmó el abogado Miguel Ángel del Río.

Los médicos siguen valorando a Monsalve, pero hasta el momento el pronóstico es reservado con alguna evolución satisfactoria y estable; sin embargo, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El abogado asegura que Monsalve ha sido uno de los testigos que más problemas de seguridad ha tenido, y que sería muy ligero hablar en este momento de envenenamiento o de una eventualidad que no sea estrictamente médica “hasta ahora no tenemos una valoración que indique que se trate de un posible envenenamiento”.

Qué pasará con el proceso de Álvaro Uribe

Se está a la espera que Juan Guillermo Monsalve salga bien, pues el abogado enfatiza que desde el día en el que el testigo llegó al hospital ha evolucionado de manera satisfactoria. “El equipo médico también advierte que podrá salir adelante de esta terrible situación para él y para la familia” dijo el abogado de Monsalve.

Desde el punto de vista jurídico, Monsalve se encontraba realizando las preparaciones para el juicio que comenzaría a principio del 2025, siendo uno de los testigos más importantes. El proceso hoy está en la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión a unos recursos de apelación que se dieron en las audiencias preparatorias.

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez desde hace unos días, lanzó unas declaraciones en las que afirma que Miguel Ángel del Río se encuentra preocupado por las posibles manipulaciones o destrucciones de pruebas de Monsalve; sin embargo, el abogado Miguel enfatizó que: “Escuché la declaración que hizo y creo que la preocupación es a la inversa, yo lo denuncié por falsa denuncia y fraude procesal, por engañar a la administración de justicia, diciendo que como defensor puede tener una injerencia en la manipulación de pruebas”