El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Ley antirruido afecta a las iglesias? La polémica tras su aprobación en el Senado

La plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley antiruido, que busca mitigar los impactos de la contaminación auditiva, la cual está en espera de ser aprobada en la Cámara de Representantes, y la sanción presidencial para entrar en vigencia.

Sin embargo, algunos le han perdido al presidente Petro no sancionar esta ley, como es el caso del Pastor Saade, quien aseguró para La W que ya hay un código de Policía que ya contiene ciertas sanciones en contra del ruido.

“Además nosotros sabemos, como caribeños y cachacos, que hay unas costumbres ancestrales que se dan en ciertos barrios porque eso es lo que produce la alegría”, dijo.

Puede leer: Congreso aprobó en último debate ley contra el ruido para reducir contaminación auditiva

Asimismo, enfatizó en que hay muchos pastores que salen a las calles con parlantes a predicar la palabra de Dios porque no tienen iglesia física, quienes según Saade se verían afectados.

“No le permitirían a ellos salir a las calles a predicar y un gran desgaste a la Policía porque esa llamadera para denunciar los ruidos de los vendedores ambulantes va a ser un problema, esa lay es innecesaria”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara, explicó que una de las razones principales de poner en consideración esta ley es porque la Policía ha mostrado que uno de los mayores conflictos que tiene que solucionar en todo el territorio, tiene que ver con las quejas del ruido.

“La ley no solo es para permitir la paz social, sino para solucionar conflictos sociales generados por el exceso del ruido”, comentó.

Esta ley tendrá que tener algunas reglamentaciones del Gobierno, de alcaldías, que tendrán que reglamentar en qué zonas estará.

No obstante, el pastor Saade asegura que con esta ley estarían buscando acabar con las iglesias y los predicadores callejeros.

“Me parece que el argumento de que algunos pastores no van a poder ejercer su predica o su forma de actuar, pues yo creo que todos tenemos la responsabilidad de respetar la tranquilidad y la paz de todos”, dijo el representante afirmando que ningún bar, ni ninguna iglesia pueden perturbar la paz.

Escuche la entrevista completa aquí: