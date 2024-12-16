El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hacienda Santa Bárbara le apuesta a la IA para garantizar seguridad en el centro comercial

Amparo Castillo, gerente general de Hacienda Santa Bárbara, pasó por los micrófonos de La W de Julio Sánchez Cristo, y habló sobre el proyecto de ampliación y modernización del centro comercial, afirmando que siempre han tratado de cuidar la ciudad y el país a nivel económico y social.

Además contó que desde Hacienda se están promoviendo acciones y queriendo que el desarrollo económico de la ciudad aumente para que todos seamos beneficiados.

Sin embargo, contó que quisieron activar la ciudad a través de muchas ayudas como una agenda de ciudad, pero “sentimos muchas dificultades que podrían ser una decisión política, ni siquiera de dinero ni de inversión, nosotros no pedimos ni contratos ni puestos”.

De este modo, dijo que en este época que se hacen los balances, se dan cuenta que Usaquén está muy golpeado.

En cuanto a la seguridad de la ciudad, resaltó que Hacienda es uno de los pioneros que tiene mucho menos siniestros que cualquier otra área de la ciudad.

“Este año, a principios de año, iniciamos un proceso aprendido desde Madrid y vamos a instalar un proceso de inteligencia artificial en un 99%, vamos a ser el primer punto del país con este tipo de seguridad”, dijo, afirmando que este proyecto no sería solo para el centro comercial sino para la zona.

Y añadió: “Cuando hacemos este tipo de proyectos vamos con corredores seguros, las calles alrededor de los centros comerciales, tenemos que fortalecerlas”.