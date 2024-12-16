“El éxito de Misión La Guajira ha sido la disciplina”: Luis Carlos Sarmiento

El diálogo con La W, el empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, habló sobre los avances de la iniciativa ‘Misión La Guajira’ que, junto con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y en alianza con W Radio y la Fundación Caracol Radio - W, lleva un año contribuyendo a la transformación de este departamento.

Desde su concepción, este proyecto ha buscado implementar iniciativas estratégicas integradas y coordinadas, asegurando una buena utilización de los recursos.

Para Sarmiento Gutiérrez, buena parte del éxito de esta iniciativa ha radicado en el hecho de haber estado haciéndole seguimiento a los avances alcanzados: “Por un lado, (el éxito ha estado en) haberle puesto disciplina detrás, pero hay un segundo componente enorme y es el corazón y cómo lo nos lo han abierto las comunidades wayúu de Manaure y Uribia después de conocerlas (…) la sensibilidad que se ha desarrollado en nosotros más la disciplina financiera es lo que ha permitido avanzar”.

Así, Sarmiento Gutiérrez aseguró que le ha resultado increíble ver cómo Misión La Guajira ha movilizado a la gente.

“Hace un año, específicamente el 13 de diciembre de 2023, lanzamos Misión La Guajira junto con el Gobierno Nacional para comprometernos a llevar soluciones de agua, energía y seguridad alimentaria a 73 comunidades wayúu (…) desde entonces, lo hemos subido a 81 comunidades”, relató.

Además, relató que, al cierre de diciembre de 2024, el proyecto habrá impactado a 17.000 personas de las 25.000 que viven en esas 81 comunidades: “A final de este año, habremos llegado con alguna solución de agua a 10.000 personas después de haber recuperado y construido más o menos 50 pozos y 7 plantas potabilizadoras. Al final, le habremos llegado a las 25.000 personas, más o menos 40 comunidades”.

En cuanto a energía, Sarmiento sostuvo que a final de 2024 se habrá llegado con alguna solución de energía a las 81 comunidades, incluyendo la instalación de internet en 10 de las comunidades.

En seguridad alimentaria, que es la parte que el Gobierno Nacional ha manejado, le habrán llegado a final de este año a 9 de las 81 comunidades: “Han tenido problemas con toda la ola invernal”, reconoció Sarmiento.

