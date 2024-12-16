El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El despilfarro del gasto es por la descoordinación: exdirector del DNP Jorge Iván González

El exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, se pronunció en La W sobre el incremento del gasto de funcionamiento de este Gobierno, que ha marcado cifras históricas.

“El problema no es que (el gasto) aumente, el problema es la mala ejecución y la poca eficiencia que hemos tenido en los distintos programas”, afirmó el experto.

González agregó que “el gran despilfarro de gasto es por falta de coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno municipal, las ciudades, y los departamentos. Todo es un desorden en el manejo del gasto (...) botamos la plata en cositas”.

Entre tanto, el economista reconoció que “el problema es que nos proponemos unas metas de gasto que ni siquiera cumplimos (...) y que el gasto que hacemos, lo hacemos de manera ineficiente”.

Incluso el también filósofo planteó que el Gobierno debería enfocarse en el presupuesto por programa, que es algo que debe aplicar para ser más eficiente.

“Definamos 20 grandes programas, programas estratégicos. Esos programas estratégicos nos obligan a coordinar a la nación con el municipio y con los departamentos”, resaltó González.

Finalmente, dijo que en todos los países del mundo hay un aumento del gasto público con respecto al PIB, pues cada vez las exigencias de los ciudadanos son más sofisticadas.

Reviva la entrevista completa con Jorge Iván González a continuación