EE.UU. destacó relevancia de Colombia como aliado “independiente de quién gobierne”
Las declaraciones las dio en Nueva York el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols.
Brian Nichols. Foto: EFE/ David Toro
Este lunes, desde Nueva York, el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, respondió a una pregunta de W Radio sobre el estado de la relación bilateral teniendo en cuenta los cambios que se avecinan con la nueva administración Trump y la posibilidad de un recorte en la ayuda para Colombia en el Congreso de Estados Unidos.
Nichols respondió que Colombia y Estados Unidos tienen una alianza que se remonta a generaciones.
“Luchamos lado a lado con las fuerzas colombianas en Corea durante la Segunda Guerra Mundial. Colombia es un socio comercial importante para Estados Unidos y viceversa. Tenemos un profundo y duradero respeto por Colombia y su gente. Debemos trabajar juntos para abordar una amplia gama de desafíos, ya sea el cambio climático, el crimen organizado transnacional o el tráfico de narcóticos, que son áreas clave de nuestra colaboración”, destacó.
Y agregó: “Estados Unidos es el mayor contribuyente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, y estamos orgullosos de patrocinar el capítulo étnico de ese acuerdo, entre otras iniciativas. Creemos que la cooperación entre nuestros dos países para enfrentar desafíos como el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional debe continuar y seguir siendo una prioridad, independientemente de quién gobierne en cualquiera de nuestras naciones”.
Y concluyó explicando que estos son objetivos de largo plazo que se remontan a décadas.
“No imagino que eso cambie. Pero creo que en el futuro veremos un compromiso continuo e intenso entre nuestros gobiernos y países para mejorar la vida de ambos pueblos”, dijo el subsecretario.
