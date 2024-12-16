Caso Gisèle Pélicot, en su recta final: ¿cuál sería la pena máxima para los responsables?

En diálogo con La W, el abogado Stéphane Babonneau, quien representa los intereses de Gisèle Pélicot, se refirió al fin del proceso judicial contra Dominique Pélicot y 50 hombres más señalados por sumisión química y violación.

Recientemente, el tribunal del macroproceso escuchó a los 51 acusados, con edades entre 24 y 74 años, y ahora se está a la espera del veredicto, que se conocerá el próximo 19 de diciembre. Esta decisión tendrá carácter histórico por la cantidad de acusados y los hechos juzgados: alrededor de 200 violaciones denunciadas por la víctima, las cuales están documentadas en miles de fotografías y vídeos capturados durante una década.

Según el abogado Babonneau, son cinco magistrados los encargados de adoptar la decisión del veredicto. En cuanto a los castigos que serán impuestos contra los acusados, el abogado reveló: “Serán entre diez y hasta veinte años para el principal acusado, que es Dominique Pélicot (…) aquí es el procurador quien pide la pena y la Corte decide si la otorga o no, tiene toda libertad para reducirla o aumentarla según como lo considere”.

Adicionalmente, sobre si Dominique Pélicot podría tener algún beneficio judicial por haber colaborado y confesado lo que le hizo a su esposa, Babonneau respondió: “No, puesto que el procurador pidió la pena máxima prevista por nuestro Código Penal, que son 20 años de cárcel, por violación agravada y no se beneficia de ningún régimen de favor”.

Adicionalmente, el abogado advirtió que Dominique Pélicot no reveló todo lo que hizo en este caso.

Por otro lado, sobre cuántos de los acusados han admitido su delito, Babonneau indicó: “Muy pocos”.

“Hay un debate entre los acusados y la acusación sobre el hecho de que hay videos de lo que nosotros consideramos como violaciones. Los acusados pretenden haber sido engañados porque señalan que Pélicot les hizo creer que su esposa había aceptado participar en lo que ellos llamaban “juegos”, lo cual no era cierto. Dominique Pélicot, por el contrario, sostiene que todos sabían que su esposa había sido drogada y no tenía ninguna idea de lo que le iba a pasar”, relató.

Escuche la entrevista al abogado Stéphane Babonneau en La W:

¿En qué va el caso de Gisèle Pélicot?

Por: Agencia EFE

El tribunal del macroproceso que juzga a 51 hombres por la sumisión química y violación de Gisèle Pélicot inició este lunes 16 de diciembre sus deliberaciones después de tres meses y medio de vistas de un juicio que ha dado la vuelta al mundo.

Después de que los 51 acusados tuvieron la oportunidad de dirigirse a la sala al término de las vistas, el presidente del Tribunal de Aviñón (Francia), Roger Arata, concluyó la corta sesión para el inicio de la deliberación.

El veredicto se espera el jueves a partir de las 9:30 hora local, en una sentencia que se prevé histórica, por la cantidad de acusados y por los hechos que se juzgan: decenas de violaciones -200 según la víctima, Gisèle Pélicot, de 72 años- documentadas durante una década en miles de fotografías y vídeos.

Ese material lo realizó el principal acusado, Dominique Pélicot, de 72 años, el exmarido y violador confeso de Gisèle Pélicot, y que afronta una pena de hasta 20 años de prisión, la máxima prevista para los delitos que se le imputan.

La pena más baja requerida por la Fiscalía es de 4 años, para Joseph C., un hombre de 69 años acusado de agresión sexual, al no constatar el Ministerio Público penetración en los abusos cometidos.

