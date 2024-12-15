Pico y placa en Tunja 16 al 20 de diciembre: números de placa que no pueden salir cada día

Policía de tránsito revisando papeles en las calles de la capital de Boyacá (Secretaría de Movilidad y Vida Territorial Tunja)

Desde el 29 de septiembre, la Alcaldía de Tunja anunció cambios en la restricción de movilidad en la capital del departamento de Boyacá. Con el Decreto 0399 de 2024, se determinaron nuevas medidas con el fin de mejorar el flujo de movilidad, salvaguardar el interés general, el desarrollo de actividades en horarios no convencionales y la disminución de emisiones contaminantes producidas por la alta demanda.

Con este propósito, desde hace cerca de 2 meses, la Alcaldía viene revisando la aplicación de las medidas del pico y placa, así como sancionando a quienes lo incumplan. Para evitar las multas, aquí le recordamos cómo funcionará la restricción de movilidad entre el 16 al 20 de diciembre en la ciudad de Tunja.

¿Cómo será el pico y placa en Tunja entre el 16 al 20 de diciembre?

Esta semana, la restricción de movilidad para esta semana en la que comenzarán las novenas se aplicará de la siguiente manera:

Lunes, 16 de diciembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 Martes, 17 de diciembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 Miércoles, 18 de diciembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 Jueves, 19 de diciembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 Viernes, 20 de diciembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

Recuerde que no cumplir con la medida, lo podría hacer meritorio de una sanción económica de 572.514 pesos, más la inmovilización de su vehículo. Para sacarlo de patios, recuerde que debe pagar la multa, así como los servicios de grúa que se usaron para la inmovilización del vehículo y los días que se demora en sacarlo de los patios.

Horario del pico y placa

Como lo señala el decreto, las restricciones de movilidad aplicarán de manera diferente en ciertas zonas, de la siguiente manera:

Para el anillo vial del Centro Histórico. La restricción de vehículos particulares va de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. en los días hábiles.

La restricción de vehículos particulares va de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. en los días hábiles. Para las vías que quedan fuera del Centro Histórico. La restricción de vehículos es también de lunes a viernes, pero tiene tres horarios: el primero, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m.; el segundo, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 p.m.; el tercero, entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.

¿Qué vehículos están exentos de la medida?

El decreto señala que todos los vehículos que estén destinados para satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas, quedan exentos de la medida del pico y placa. En este sentido, no tendrán restricción de movilidad los siguientes vehículos: