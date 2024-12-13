Galardonada actriz india Priyanka Chopra conversó con La W

Priyanka Chopra Jonas, actriz y productora de cine india, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, desde el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo sobre el proceso que ha tenido su carrera al pasar de Bollywood a Hollywood.

Mencionó que lleva un tiempo buscando un proyecto para realizar en su país, India, y reveló que está “muy cerca” de estar en uno para el 2025, aunque reconoció que le hace falta hablar más su lengua materna y trabajar con su equipo con el que surgió en Bollywood.

De la misma manera, se mostró orgullosa de trabajar en dos de las industrias del cine como lo son Bollywood y Hollywood.

De otro lado, se refirió al cine en América Latina, destacando la calidad de los directores que hay en esa región del planeta. Además, resaltó el papel que han cumplido las plataformas de series y películas porque han permitido ver diferentes producciones en cualquier parte del mundo.

Finalmente, mencionó que espera que las producciones de Bollywood, la industria cinematográfica de la India, pueda verse en todo el mundo con ayuda de las plataformas de contenido.