Alerta por irregularidades en contratos de la UNP, helicópteros y vías terciarias

El procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Marcio Melgosa, detalló varias investigaciones en curso relacionadas con la contratación estatal en los micrófonos de La W. Estos casos incluyen procesos de adquisición de camionetas blindadas para la UNP, la falta de mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, y posibles irregularidades en el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total.

Camionetas blindadas

El procurador Melgosa explicó que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares adjudicó un contrato por $28 mil millones para camionetas blindadas, a pesar de que la Procuraduría había advertido sobre irregularidades en los pliegos de condiciones. Según Melgosa, estos exigían requisitos de experiencia que contravenían la normativa, pues limitaban la participación de socios o participantes. Aunque el proceso inicial fue revocado tras las advertencias, el nuevo contrato fue adjudicado a una empresa señalada anteriormente en un caso de corrupción.

“Estaremos atentos a la ejecución del contrato. Si se evidencia alguna irregularidad, actuaremos con todo rigor”, afirmó el procurador.

Helicópteros MI-17: $52 millones en riesgo

La Procuraduría también vigila el mantenimiento de 17 helicópteros rusos MI-17, esenciales para el Ejército pero estacionados desde enero en Tolemaida. Las sanciones internacionales por la guerra en Ucrania han complicado su reparación. Melgosa señaló que ya se realizó una visita al Ministerio de Defensa para verificar posibles favorecimientos a contratistas.

Caminos comunitarios para la Paz Total: transparencia cuestionada

Otro caso destacado es el programa de vías terciarias bajo la Ley 2166 de 2021. La Procuraduría encontró irregularidades como entrega total de anticipos, interventorías deficientes, falta de soportes de ejecución y contratos no publicados en el SECOP. “La transparencia es esencial, pero la publicación a cuentagotas de estos contratos afecta el control ciudadano”, enfatizó el procurador.