¿Qué errores cometió Luigi Mangione para ser capturado? Ex FBI explica

El exagente del FBI Scott Curtis, quien gabó notoriedad al haber encabezado el mayor arresto en un solo día de 127 miembros del crimen organizado en la historia de los Estados Unidos, conversó con La W acerca del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson y el arresto de Luigi Mangione como principal sospechoso.

En cuanto a las opiniones encontradas que hay en redes sociales sobre este caso, que se dividen entre quienes condenan el asesinato y quienes simpatizan con Mangione por las razones detrás del crimen, Curtis aseguró que es un hecho inusual.

“Es un caso que ha captado la atención del mundo por varias razones: uno, por cómo se cometió el crimen y dos, por las razones que hay detrás de matar a la víctima”, resumió.

En cuanto a la pistola utilizada para cometer el crimen, la cual según las autoridades habría sido fabricada con una impresora 3D, el exagente reconoció que este fenómeno es una preocupación creciente, ya que recientemente varios sectores han levantado la voz como consecuencia de casos recientes similares.

Por eso, consideró que este hecho, sin duda, “va a generar un nuevo debate sobre la Segunda Enmienda, la posesión y el registro de las armas de fuego, así como de este hueco legislativo que tendrá que ser abordado para minimizar los riesgos de adquirir estas herramientas y las diferentes partes para crear su propia arma”.

En cuanto al perfil psicológico de Mangione, quien apenas días atrás era un joven prometedor de familia adinerada que estudió en una universidad de élite y ahora está imputado en Nueva York por asesinato en primer grado y tres cargos relacionados con la posesión de armas, el exagente del FBI aseguró que este caso es similar al de personas que son manipuladas:

“Son personas que son manipuladas por ciertas organizaciones terroristas o individuos que pueden lavarles el cerebro de cierta manera para manipularlos o impresionarlos por una causa en específica. Creo que ese puede ser el caso de Luigi Mangione (…) una de las preguntas que surgen es quien lo ayudó, quién lo radicalizó de esta manera y quién sabía que estaba planeando cometer este crimen. Es una persona que tenía cierta resistencia u odio por la comunidad médica por el tema de los seguros, así como por el tema del servicio a la salud, algo en lo que no estaba de acuerdo y que es una preocupación creciente en el país”.

En cuanto a los errores que Mangione habría cometido y que condujeron a su captura, el exagente expresó: “Es sorprendente que no usara guantes al momento de cometer el crimen en Manhattan (…) también tomó pasos errados con posterioridad, como comprar ciertas cosas y dejar sus huellas y ADN en ciertos objetos, un error que se puede detectar desde el comienzo”.

Además, Curtis aseguró que el joven también pudo haber tenido cierta confianza en que, como no tenía antecedentes penales, no estaba en la base de datos y su ADN no sería detectado”.

“A la larga, a lo mejor este sospechoso quería ser capturado y que se supiera por qué había cometido este crimen, pues aún tenía el arma con el que cometió el crimen y fue capturado con ella. También mantenía la identificación falsa con la que entró al hostal en Manhattan, así que, a lo mejor, él no quería pasar desapercibido”, añadió.

Escuche esta entrevista en La W:

