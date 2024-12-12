“No hicimos ningún lobby por tributaria”: Fecoljuegos se defiende tras señalamientos

Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, gremio que reúne a las principales casas de apuestas de suerte y azar y a las plataformas digitales, se pronunció en La W sobre los señalamientos de hacer lobby para que fuera retirado el IVA a las apuestas digitales en la reforma tributaria, que finalmente el Congreso hundió este miércoles.

“Nosotros no hemos hecho ningún lobby desde Fecoljuegos, lo que hemos hecho es asistir a las diferentes invitaciones que nos ha hecho el Congreso de la República, entre eso la comisión tercera de la Cámara, en donde en unas audiencias públicas tuvimos la oportunidad de informarle y contar sobre cómo es el modelo del negocio, el modelo matemático del negocio, y la realidad de las cifras”, afirmó.

En este sentido, señaló: “no conozco un lobby diferente al sentarnos con diferentes congresistas, con el gobierno, a explicarles cómo es nuestro modelo financiero porque, desafortunadamente, miren, la actividad de los juegos de suerte de azar es un monopolio del Estado, y a uno le queda un sinsabor que ni siquiera el dueño del monopolio conoce la actividad y su funcionamiento y sus cifras”.

Afirmó que también tuvieron reuniones con el director de la Dian, el Ministro de Hacienda, entre otros.

“Había un error técnico entre el planteamiento de la ley de financiamiento al hablar de esos 36 billones de pesos. Nosotros, en el año 2023 tuvimos ingresos fue de 2.1 billones de pesos, que es lo mismo que pretendía recoger la reforma tributaria o la ley de financiamiento con el impuesto del 19% para el IVA que nos quería colocar”, afirmó el líder gremial.

A ello agregó que de esos 2.1 billones de pesos, deben descontar las cargas tributarias y los gastos de funcionamiento. Y, afirmó Montero que aunque no pagan IVA las plataformas digitales, pagan otros impuestos directos del 15% sobre los ingresos brutos que no paga ninguna otra industria del sector.

“Nosotros podemos cerrar en 45 billones de pesos de ventas o de apuestas, pero ese no es el ingreso, el ingreso es diferente”, remató. De eso, por ejemplo, están retornando el 95% a los apostadores.

Incluso, dijo que el Gobierno debería enfocarse en detener las plataformas ilegales para tener mayor recaudo.