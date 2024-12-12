El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mientras estemos en el sistema, usuarios tendrán calidad en servicio: presidente de Sura

En conversación con La W, Ricardo Jaramillo, presidente de Sura, se refirió a los desafíos que tienen en Colombia luego de que la Superintendencia de Salud negara su salida del sistema salud del país.

“A lo largo de los 80 años de Sura, los desafíos nos fortalecen. El sistema de salud en Colombia tiene unos desafíos de los que somos conscientes, somos un actor con experiencia y conocimiento para aportar”, indicó.

Así las cosas, Jaramillo mencionó que en Colombia cuentan con 5.4 millones de usuarios y les envió un mensaje: “les damos la tranquilidad de que mientras Sura está en el sistema tendrán la calidad que nos caracteriza, pues darle el mejor servicio es nuestra obsesión”.

De otro lado, aseguró que el Grupo Sura cierra el 2024 con buenas sensaciones desde el punto de vista del crecimiento y de sus negocios en los diferentes países en donde hacen presencia.

“Hoy estamos en modo celebración, pero lo importante es el optimismo. Si nosotros, los respo0nsables de sacar adelante este país, no tenemos optimismo, confianza, esperanza y seguridad, entramos en un círculo negativo”, afirmó.

No obstante, reconoció que tienen desafíos como todas las empresas en el mundo, pero subrayó que se harán cargo de esos retos que tienen por delante.

“Creo que vamos en un proceso de recuperación, obviamente tenemos retos, pero, si tenemos una visión común, creo que podemos salir adelante”, sostuvo.