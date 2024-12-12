“Me sentí honrado de que Al Pacino creyera en mí”: Johnny Depp sobre ‘Modi’ en La W

El actor y director de cine estadounidense Johnny Depp conversó con La W a propósito de la presentación de la película ‘Modi: Three Days on the Wing of Madness’ en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yeda, Arabia Saudita.

‘Modi’ es una película dramática basada en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, la cual fue dirigida por Depp y cuyo guion fue escrito por Jerzy y Mary Kromolowski, el cual está basado en la obra ‘Modigliani’ de Dennis McIntyre.

Sobre el hecho de que esta sea la primera película que dirige desde 1997, Depp aseguró que siempre ha tenido “un par de historias en el fondo de la mente” y que, aunque quería dirigir estas historias algún día, nunca tuvo planes de hacer algo más en la silla del director.

Sin embargo, todo cambió con una llamada del actor Al Pacino: “Me llamó y me preguntó que si recordaba cuando estábamos haciendo ‘Donnie Brasco’ que dijimos que yo dirigiría la película de Modigliani. Pregunté, ‘¿por qué, quieres decir que yo la dirija?’ y eso fue lo que me propuso”.

Al final, agregó Depp, simplemente dijo que sí: “Quise hacerlo porque era una propuesta de Al Pacino, un viejo amigo y un héroe. Me sentí honrado de que me pidiera hacerlo y fuera lo suficientemente loco como para creer en mí”.

Posteriormente, relató el actor y director, recibió el apoyo de Pacino en el proceso de preproducción al hacer las audiciones en las que “más bien fueron fotografías que empezamos a ver de potenciales candidatos”. Así, fue en este proceso de revisión en el que dio con el nombre del actor italiano Riccardo Scamarcio, quien resultó siendo el protagonista de la cinta.

Sobre las razones que tuvo para hacer una película de Modigliani, Depp aseguró que el guion fue escrito con el espíritu de este artista: “Cuando un actor se aproxima al libreto, tiene ideas e imágenes en la cabeza y toma todas las notas del mundo para realmente entender el personaje (…) siento una gran admiración por el trabajo de Modi por sus pinturas y esculturas, así como un infinito respeto por el hombre, lo que representaba y lo que defendía, pues no se comprometía y era sólido con sus ideas”.

Finalmente, sobre la situación actual de Hollywood, Depp lo consideró como una experiencia cercana al colegio, ya que siente haber “aprendido muchísimo” y puesto mucho esfuerzo en hacer lo que él siente correcto en términos de personajes y películas.

Así, el actor expresó: “Hollywood no siempre estaba de acuerdo con mis elecciones de personajes. Cuando trabajaba con estudios como Disney, Warner Brothers u otros, les veía miedo por lo que yo hacía. Era como si le echaran gasolina a mis elecciones cuando los veía preocupados y eso me motivaba a seguir más allá y a presionar, no por hacerlos sufrir ni herirlos, sino porque sentía que, si a ellos les preocupaba esa elección que yo había hecho de un personaje, eso significaba que estaba haciendo bien mi trabajo”.

Escuche la entrevista a Johnny Depp en La W:

