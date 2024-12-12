6AM W6AM W

“Fue una decisión política”: Olga Lucía Velásquez por hundimiento de reforma tributaria

La ponente de la reforma tributaria aseguró que el hundimiento de la reforma tributaria no fue una decisión técnica.

Congreso y representante Olga Lucía Velásquez. Foto: Getty Images / X @OlgaLVelasquez

La representante Olga Lucía Velásquez conversón con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

“Para mí hay una decisión política más que técnica. Es lamentable lo que pasó porque el texto que se radicó traía beneficios tributarios para los empresarios que quieren dinamizar y reactivar la economía”, dijo.

Reviva la entrevista completa con Olga Lucía Velásquez y Efraín Cepeda a continuación

No es secreto que me he opuesto férreamente: Efraín Cepeda tras hundimiento de tributaria

27:50

