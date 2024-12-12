“Es un golpe a la transición energética”: MinMinas tras hundimiento de reforma tributaria

Este miércoles se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro en el Congreso. Las cuatro Comisiones Económicas aprobaron el archivo del proyecto, presentado por los senadores Miguel Uribe, Antonio Zabaraín, Mauricio Gómez Amín y Juan Pablo Gallo.

Ante esto, se han despertado varias preocupaciones entre los ciudadanos y varias empresas por cuenta de la llamada opción tarifaria, que según había anunciado el Gobierno Nacional, se pagaría en mayo, pero ahora, en diciembre, dicen que con la caída de la ley de financiamiento no se va a poder para esa deuda.

Sobre esto, el ministro de Minas, Andrés Camacho, afirmó que lo que se había hecho era el desarrollo de un mecanismo con el que, a través de la banca pública, se entregaran dos billones de pesos que “corresponden a masomenos lo que es la deuda de opción tarifaria por los estratos 1,2 y 3″.

Siendo así, aclaró que se ha respondido con lo pactado, sin embargo, dijo que para asumir la deuda como nacional o pública, se requiere un habilitante jurídico mediante una ley. “Por eso la deuda, opción tarifaria aparecía como uno de los artículos de la Ley de financiamiento y requería una autorización del Congreso para que, en términos de la de las finanzas del Estado, pudiera ser asumida la deuda que ya se ha ido girando a las empresas como una deuda pública”, explicó.

Por esta misma línea, afirmó que el hundimiento de la reforma no solo es un golpe al bolsillo de los colombianos sino también a la transición energética.

“El hundimiento de la ley afecta al sector de Minas y energía porque teníamos otros incentivos para la promoción de proyectos de generación de energía renovable en el país”, dijo.