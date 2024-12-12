Congreso fue inteligente, era una ley de financiamiento mala: Mauricio Cárdenas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno Nacional.

Ante la difícil situación fiscal que afronta Colombia, Cárdenas aseguró que, independiente de quién gane las elecciones en 2026, el reactivar las actividades de Ecopetrol será una de las primeras decisiones del próximo presidente de Colombia.

“Todo está apuntando al 2026, la gente está esperando el cambio de gobierno porque no veo una salida fácil, no creo que esto se vaya a enderezar (…). El país no se puede dar el lujo de prescindir de los ingresos de Ecopetrol. La idea de frenar la actividad petrolera nos ha costado, no fue buena”, afirmó.

Agregó que en el tercer trimestre del 2024 las utilidades de Ecopetrol cayeron un 35%.

¿Qué viene para el Gobierno Nacional tras la caída de la ley de financiamiento?

Con el presupuesto de 523 billones de pesos que había presentado el Gobierno Nacional, ahora deberá recortarle 12 billones que están desfinanciados, por lo que Cárdenas se preguntó a qué sectores se les va a recortar esa importante cifra.

De esta manera, el exministro le dio un consejo al presidente de la República, Gustavo Petro: “debe actuar con serenidad porque no puede recortar los grandes proyectos de infraestructura del país”, dando como ejemplo el Metro de Bogotá, pues, además de que retasaría el avance del país, le costaría mucho a los colombianos.

¿Cómo tapar el hueco fiscal que tiene Colombia?

Cárdenas mencionó que, “aún con la mala ejecución de este año, el déficit fiscal será muy alfo”, algo que le resulta paradójico porque el Gobierno “no ha gastado, pero eso está alto porque el recaudo cayó muchísimo y la economía crece muy poco”.

“Es paradójico que, por un lado, no hay ejecución, y de otro lado, el déficit fiscal es muy alto”, dijo.

Es por esto que afirmó que el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, tiene un gran reto en dos puntos vitales: frenar el gasto y evitar que los ministerios “hagan una maroma” para cumplir las metas de este año.

“El gasto en Colombia es más alto, entonces tiene de dónde recortar, pero esas conversaciones son muy difíciles”, indicó.

¿ Reforma tributaria era una buena medida para el país?

El exministro de Hacienda destacó el trabajo hecho por los congresistas, pues afirmó que la ley de financiamiento no era buena porque no resolvía de fondo el problema fiscal del país.

“El Congreso fue inteligente y no se dejó poner contra las cuerdas, fueron inteligentes. Era una ley de financiamiento mala porque agrandaba el hueco y cambiaba las reglas en materia fiscal, era una salida fácil y en el fondo no resolvía nada”.

¿Cómo está la situación fiscal de Colombia en comparación con otros países?

Cárdenas no se mostró optimista, pues explicó que en materia de crecimiento el país no va bien, “es bajo con otros países latinoamericanos y globales”.

“Colombia tiene una situación fiscal muy mala, es de las peores en América Latina, estamos con un déficit excesivamente alto”, expresó.

