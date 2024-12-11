El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vamos Pa’lante: Ingeomega se sumó a Pa’lante Colombia con $50 millones de pesos

Daniel Palacios, gerente corporativo de Ingeomega, conversó con La W sobre el aporte de su empresa a la campaña Pa’lante Colombia que, por séptimo año consecutivo, busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

En esta oportunidad, Ingeomega apoyará a la campaña con la donación de $50 millones de pesos.

“Estamos muy contentos de vincularnos una vez más a esta campaña tan bonita, como lo hemos venido haciendo en los últimos años (…) es una buena noticia no solo para los estudiantes, sino para ese sector que tanto lo necesita”, expresó Palacios.

Cabe recordar que Ingeomega es una empresa antioqueña destacada por construir y mantener la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios en todo el país, aportando innovación y gestión de negocios en los campos de energía eléctrica, telecomunicaciones, obras electromecánicas y civiles.

La iniciativa Pa’lante Colombia es posible gracias a la alianza con cinco universidades del país: EAFIT, ICESI, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) y Universidad Autónoma de Bucaramanga.

En 2023, la iniciativa Vamos Pa’lante logró recaudar $9.158 millones de pesos al contar con el apoyo de un millón de donantes. Además, se otorgaron 1.490 apoyos entre matrícula y/o sostenimiento a estudiantes de diversas universidades del país.

¿Cómo donar a Pa’lante Colombia?

La campaña Pa’lante Colombia cuenta con diversos canales a través de los cuales se pueden realizar donaciones para contribuir a que más estudiantes, en distintas regiones del país, accedan y permanezcan en las instituciones privadas de alta calidad a través de becas de acceso, de rescate y sostenimiento.

La donación en línea se puede hacer en el siguiente enlace: DONAR A PA’LANTE COLOMBIA

Además, las donaciones también pueden realizarse a través de las oficinas y cajeros de Scotiabank Colpatria y Supertiendas Olímpica.

Opciones de donación a Pa’lante Colombia

A continuación, le explicamos cuáles son las opciones de donación a la campaña Pa’lante Colombia 2024: