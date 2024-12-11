Sarah-Jessica Parker: “El papel de Carrie Bradshaw cambió mi vida personal y profesional”

Desde el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yeda, Arabia Saudita, La W conversó con la actriz Sarah-Jessica Parker, conocida por dar vida a Carrie Bradshaw en la serie ‘Sex and the City’.

En primer lugar, sobre cuál es su punto de vista desde la industria del entretenimiento hacia las plataformas de streaming, la actriz aseguró que estas ofrecen “muchas cosas innovadoras y emocionantes”. Sin embargo, consideró que, para los cineastas y todos los implicados como directores, guionistas y actores, también resulta difícil salir adelante porque hay demasiada programación.

“Por un lado es bueno, porque significa que se están contando muchas historias, especialmente de las voces que menos vemos en pantalla, pero, por el otro, se tiene que encontrar la manera de que se vean todas estas producciones”, reflexionó. Así, Parker aseguró que “hay tantos contenidos que es complicado, en medio de todo eso, encontrar al público, ya que todo el mundo está en esa lucha por encontrar el éxito”.

Por otro lado, en cuanto a los roles más importantes en su carrera, Parker aseguró que el papel que la impulsó en su deseo de ser actriz fue, sin duda, el de ‘La Niña de los Fósforos’, ya que nunca había trabajado en la pantalla:

“Nunca me habían dado la oportunidad fuera de mi propia imaginación de que alguien me instruyera, de llevar una idea a la acción, de que me escribieran palabras para yo decirlas y sonar persuasiva. Tuve mucha suerte porque todo el mundo en ese programa, el director y guionista –Tom Robertson– y el director de fotografía –Ellia Golpian–, fueron los dos hombres que guiaron mi proceso, que duró sólo cinco días, pero me parecieron cinco años”.

Posteriormente, cuando llegó a la serie ‘Sex And The City’ y al papel de Carrie Bradshaw, la actriz aseguró que este cambió su vida profesional y personal, así como la de sus hijos, sus padres y sus hermanos.

Sobre su reciente nombramiento como miembro del jurado del prestigioso premio literario británico Booker Prize. Parker aseguró que siempre ha seguido los premios desde siempre y nunca se imaginó participar de ellos de esta manera.

“Estoy emocionada, me siento honrada. Me parece aterrador, pero también creo que es una responsabilidad absolutamente magnífica y debería sentir esta mezcla de emociones. Se trata del trabajo de personas que, a menudo, han pasado décadas solas en la habitación escribiendo estas historias y todas merecen una consideración seria y una conversación profunda”, concluyó.