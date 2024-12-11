Dos periodistas que cubrieron la extradición de Fabio Ochoa hablan de su regreso

Al consultorio de la astróloga de moda en Bogotá llegó un cliente que logró sorprenderla:

“No vengo a que me anticipe mi futuro, sino a contarle el suyo (…) a usted, señora, la van a extraditar como cómplice de narcotráfico, pero yo le puedo decir cómo puede cambiar su destino”, le dijo el hombre con un marcado acento caribeño.

Así empezó la Operación Milenio. El capo Alejandro Bernal Madrigal, alias ‘Juvenal’, dependía de la carta astral y de la atractiva mujer que se la interpretaba. No enviaba un embarque sin tener las estrellas a su favor, ni adelantaba un negocio sin consultarlo con ella. Por eso la astróloga conocía quiénes eran sus socios, cuáles eran las rutas y los métodos que usaba para lavar sus multimillonarias ganancias.

Bernal ignoraba que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le venían siguiendo los pasos. En su lujosa oficina, había micrófonos instalados que captaron más de 1.500 horas de conversaciones comprometedoras como lo cuenta el periodista Gerardo Reyes en su libro ‘Nuestro Hombre en la DEA’.

Aunque Bernal era la cabeza del negocio, el objetivo principal de Estados Unidos era otro: Fabio Ochoa Vásquez.

Llevaban muchos años siguiéndolo. Más que por sus actividades de narcotráfico, que eran conocidas en Colombia y en Estados Unidos desde comienzo desde comienzo de los 80, tenían una cuenta más grande para cobrarle.

De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, Fabio Ochoa y Pablo Escobar eran los autores intelectuales del asesinato de Barry Seal, piloto e informante de la DEA.

Seal, autor de la famosa foto de Pablo Escobar cargando un avión con cocaína en Nicaragua, había sido acribillado en Baton Rouge, Louisiana, por un sicario colombiano que lo mató con una subametralladora Ingram y fue condenado a cadena perpetua.

No lo mandaron a la silla eléctrica porque la Fiscalía quería que testificara en un eventual juicio contra Fabio Ochoa y Pablo Escobar.

Escobar fue abatido en 1993, pero Ochoa había salido de la cárcel de Itagüí unos meses antes, después de una sentencia irrisoria que cumplió cómodamente con sus hermanos Jorge Luis Ochoa y Juan David Ochoa, y estaba libre de cualquier apremio en Colombia.

Lo capturaron en 1999, dentro de la Operación Milenio y fue enviado a la cárcel La Picota con fines de extradición. Estuvo recluido en el mismo pabellón de máxima seguridad junto con Bernal Madrigal, quien clamaba la inocencia de Ochoa. Sostenía que Ochoa solo había sido “anotado” en un cuaderno como socio de un embarque para pagarle una deuda.

Dos años más tarde, cuando los extraditaron a Estados Unidos, Bernal Madrigal se convirtió en el principal testigo contra Ochoa. En medio del juicio, le preguntaron si él le había dicho a un periodista que Ochoa era inocente.

Bernal Madrigal buscó con la mirada a Gerardo Reyes, que cubría la audiencia, y dijo: “A él. Yo lo engañé. Fabio Ochoa sí es culpable”.

El periodista David Adams, que ha seguido el caso por tres décadas, recuerda que las pruebas en el juicio eran tan endebles que incluso la defensa de Ochoa usó algunas de las grabaciones para alegar la inocencia de su cliente. Mostraron, por ejemplo, que mientras Bernal citaba a una reunión para hablar de un embarque de droga, Ochoa solo quería ver un partido de fútbol.

Sin embargo, el nombre de Pablo Escobar, que había sido socio de Ochoa y el testimonio de Bernal Madrigal, fueron suficientes para convencer al jurado. Ochoa terminó condenado a 30 años de cárcel y, en cambio, a Bernal Madrigal lo recompensaron con una pena sustancialmente menor: 170 meses.

El delator estuvo 10 años en la cárcel. Volvió a Colombia en 2012, pero solo pudo disfrutar un mes de su libertad. En diciembre de 2012, por esta misma época del año, lo mataron delante de su familia en un restaurante campestre de Cajicá, en la Sabana de Bogotá.

Después de pasar 25 años preso en Estados Unidos, se da por hecho el regreso a Colombia de Fabio Ochoa, posiblemente esta semana.

El excapo del Cartel de Medellín debió pasar un susto terrible ayer en la mañana porque, tal como lo reveló La W, la justicia de Estados Unidos anunció que debía presentarse en una corte de Jacksonville en enero para responder por otros delitos.

Al caer la tarde, la orden fue revocada argumentando el tratado de extradición con Colombia. Ochoa solo podía ser juzgado por los delitos por los que lo habían extraditado. Por eso se salvó de ser juzgado por esas viejas cuentas ligadas al proceso de Carlos Lehder y también por el asesinato de Barry Seal, que 37 años después sigue en la memoria de las agencias de Estados Unidos.

Nuestros invitados de hoy son dos periodistas que cubrieron la captura, extradición y juicio de Fabio Ochoa.

El británico David Adams, que ha trabajado para The New York Times, la agencia Reuters y la BBC entre otros medios. Y el colombiano Gerardo Reyes, director de la Univision Investiga y una autoridad en estos casos.

Fabio Ochoa Vásquez, el menor de los Ochoa, volverá a Colombia en los próximos días. Según una fuente, pidió autorización para volver en un vuelo chárter pagado por su familia que aterrizará en un aeropuerto privado. La misma fuente asegura que el permiso fue denegado y que lo más probable es que Ochoa sea deportado por Bogotá y no por Medellín.

Escuche aquí El Reporte Coronell:

Play/Pause Dos periodistas que cubrieron la extradición de Fabio Ochoa hablan de su regreso 19:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: