Al Oído: “Tributaria de Petro, en contra de la economía popular del país”, Paloma Valencia

Al Oído de encender las alarmas porque ese afán del Gobierno de aprobar una pésima reforma tributaria es bastante extraño, curiosamente ad-portas de las elecciones.

Lo único que debería pasar en el día de hoy, por el bien de Colombia, es que se archive la reforma tributaria en el Congreso.

La reforma tributaria les aumentará el impuesto a pequeñas empresas, es decir, a minimercados, peluquerías, ferreterías, lavanderías, zapaterías, panaderías, piqueteaderos y restaurantes. Es decir, afectarán a quienes mueven realmente la economía del país.

No es cierto, como afirma el Gobierno, que el Régimen Simple no haya funcionado para formalizar o para aumentar la tributación. Los ingresos para el Estado de ese régimen han sido de $3,6 billones desde su creación y en solo el 2024 se han recaudado más de $1,8 billones.

De eso, entre el 10% y el 12% corresponde a impuesto de industria y comercio ($650.000 millones que fueron transferidos a municipios).Esta reforma tributaria va en contra de la economía popular del país.

La senadora Paloma Valencia encendió las alarmas de que esta reforma le aumentará el impuesto a pequeñas empresas entre el 200% y el 4000%.

Solo un ejemplo que la senadora dejó en evidencia: las ferreterías, las piñaterías, los talleres de carros, las lavanderías y las zapaterías que hoy hacen parte del régimen simple y que tienen ventas por 200 millones de pesos pagan un impuesto de renta aproximado de 328.000 pesos. Sin embargo, con la reforma tributaria del Gobierno del presidente Petro, pagarán 16,3 millones de pesos, un aumento del 4.839%.

Sucede que el Régimen Simple ofrece para estos micronegocios una tasa diferencial sobre los ingresos entre el 5,9% y el 14,5%. ¿Cómo así Catalina Al Oído? Básicamente, con la eliminación del régimen simple se acaban estas tarifas y todos deben pagar el 27% sobre la renta.

La senadora Valencia también denunció que los minimercados de barrio que tienen ventas anuales por 200 millones de pesos y que hacen parte del régimen simple hoy pagan un impuesto anual de 1,4 millones de pesos. Con la tributaria, con sello Petro, pagarán 8,1 millones de pesos. Un aumento del pago del 478%.

Cerramos diciendo: esta tributaria es inconveniente, se busca gestionar en medio del peor escándalo de corrupción del gobierno, saca los juegos de azar, lo que dejará un hueco presupuestal.

¿No será que la mejor reforma tributaria que deberían pensarse es recortar burocracia y ponerle freno a tanta corrupción?

Acá en este país hay que hablar con verdad y sin titubeo. Lo que más espera la gente del Gobierno del Cambio es que nos llegue por fin un cambio de gobierno.