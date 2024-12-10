El código iframe se ha copiado en el portapapeles

"Soy nombramiento político, no me pueden sacar": asesora de ProColombia en Madrid

Hace seis meses el Ministerio de Comercio nombró a Natalia Munévar como nueva asesora de inversiones en Madrid, ella llegó a ese cargo desde el Consulado de París y había trabajado como vocera internacional de Pacto Histórico.

Al parecer, desde su llegada, la relación con el equipo de ProColombia no fue la mejor, sumado a los malos resultados.

La W conoció que, luego de una evaluación, se decidió que Munévar no aprobó el periodo de prueba en ProColombia que consta de un tiempo de seis meses, por lo que ella debía ser notificada.

En España, el equipo de ProColombia tiene un equipo de abogados serio, por lo que la notificación que se le hizo a Munévar de que no seguiría en su cargo fue con presencia de un litigante. Sin embargo, en medio de esto sucedió un llamativo hecho.

Alterada por la noticia, Munévar dijo que su cargo es político, que no la pueden echar y que se niega a irse. En ese momento comenzó a grabar, alrededor de 1 hora de filmación, pero el abogado de ProColombia le recordó que era prohibido hacer eso en España.

“Yo no sé si tú puedes estar aquí, esta es una oficina de Colombia”, le dice Munévar a una agente de la Policía española.

“¿Esta es una Embajada?”, responde la oficial, quien le pide que pare de grabar porque ese no es un sitio público.

En la grabación también se evidencia que Munévar señala que ella es una víctima de acoso laboral por más de cuatro meses, algo que, según ella, ha denunciado a todos los entes del Gobierno y que es una persecución política.