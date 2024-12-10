¿Libertad de alias ‘Chupeta’ tendrá repercusiones en Colombia?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Yusti, asesor de Seguridad en la Gobernación del Valle del Cauca, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el futuro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, quien podría quedar en libertad tras llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

“‘Chupeta’, a diferencia de otros capos que han sido devueltos a Colombia, antes de que se hiciera su extradición, dejó una marca de cómo pudo desarrollar una guerra de cómo había que controlar y mandar las cuentas de los testaferros”, dijo.

“Ese tipo de historias y la naturaleza de sus conductas criminales hacen que, a diferencia de los de la primera generación, genere la expectativa en Colombia y especialmente en Cali”, añadió.

Yusti mencionó que ‘Chupeta’ no dejó sucesor porque los hombres de confianza que tenía eran sus abogados.

“‘Chupeta’ es un jefe, un capo adelantado a su tiempo. La vida de él la sabemos todo, una de película: se fue a Brasil y se hizo cambiar el rostro”, indicó.

¿Ola de violencia en Jamundí es por cuenta de alias ‘Chupeta?

Explicó que la violencia en la zona rural de Jamundí se viene presentando desde hace tiempo por cuenta de la “instrumentalización” de los grupos armados que operan por el corredor del Cauca, por lo que mencionó que lo de ‘Chupeta’ es “cuento viejo”.

“Él (‘Chupeta’) tuvo una influencia política muy importante. Nosotros lo que esperamos, y eso puede ser materia de análisis, es qué tipo de guerra va a iniciar ‘Chupeta’, si será pequeña o si el presidente lo nombre gestor de paz”, concluyó.

