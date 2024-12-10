Juana Ruíz, la defensora de DDHH colombiana que será premiada por Antony Blinken

La colombiana Juana Ruiz, defensora de Derechos Humanos, este martes será premiada por el secretario de Estado, Antony Blinken. El departamento de Estado entregará reconocimientos a defensores de derechos humanos de varios países, entre ellos, Colombia.

Juana pasó por los micrófonos de La W y aseguró que este reconocimiento es “una reivindicación por todo el trabajo que se ha hecho durante 24 años”. Además, afirmó que no es un premio solo para ella sino para todo el equipo que ha trabajado junto a ella.

Por otro lado contó que ella es víctima de abuso sexual desde que tenía 6 años de edad, afirmando que la guerra no ha sido solo por paramilitares, sino también la guerrilla y la fuerza pública.

“Nuestra labor empieza después del desplazamiento de la comunidad por parte de las AUC, ahí es donde sale a relucir más nuestra labor como defensores de derechos humanos”, contó.

Por otro lado, reveló que fue su lucha y su resistencia la que la ha llevado hasta este reconocimiento por defender no solo sus derechos, sino los de muchas personas en todas las partes del mundo.