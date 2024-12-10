El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Instaurar comisión universal de verdad, la razón del viaje de Álvaro Leyva a Medio Oriente

La W conoció nuevos detalles de la visita a Medio Oriente del excanciller de Colombia Álvaro Leyva, quien fue sancionado con inhabilidad por 10 años por la Procuraduría General de la Nación para ocupar cargos públicos.

Este medio constató que el sábado 7 de diciembre Álvaro Leyva viajó a Ramala, capital de Palestina, y se entrevistó con el presidente palestino, Mahmud Abás.

¿Por qué viajó Álvaro Leyva a Medio Oriente?

La W tuvo acceso a las palabras que llevó el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia a los líderes del pueblo palestino.

Primero, Leyva dio una introducción del conflicto de intereses de cristianos, musulmanes y judíos y expresó: “vengo a proponer la formación de una comisión universal de la verdad histórica e integral del conflicto que azota sin piedad esta bellísima y milenaria región”.

“Son tan evidentes los temas que serían objeto de esta comisión que no es difícil exponerlos en el entendido de que, conocedores, expertos y eruditos, tendrían la palabra, sabios ellos”, añadió.

¿Cuál sería la función de la comisión?

“Los sabios de esta comisión asumirían el repaso juicioso de los relatos religiosos, la aproximación a la historia de los textos sagrados, de la historia cultural arqueológica, del recordar el recuento de los vestigios de los pueblos que se cruzaron en las zonas en litigio y hoy bañadas con sangre”, expresó.

