Esta es la carta sobre el caso que Fabio Ochoa aún tiene abierto en Florida

La W conoció algunos detalles sobre la cuenta pendiente que tiene Fabio Ochoa Vásquez con la justicia estadounidense, después de que el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, se pronunciara en La W sobre las cuentas pendientes con la justicia que tiene el exsocio de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín y miembro del clan Ochoa.

Se trata de un caso de 1989 que se encuentra en la Corte de Jacksonville, Florida, el cual sigue abierto. Los cargos en esta ocasión son por los delitos de venta, distribución, importación o exportación de narcóticos, así como concierto para delinquir.

A través de una carta firmada por el juez Monte Richardson y con fecha de 9 de diciembre de 2024, se señala que Ochoa se encuentra detenido en una prisión de Inmigración en Michigan y debe aparecer en una audiencia que se celebrará el 28 de enero de 2025 a las 11:00 de la mañana en Jacksonville “para una aparición inicial sobre los cargos criminales en su contra”.

Una vez termine la audiencia, las autoridades de Inmigración tendrán que llevarse a Ochoa nuevamente. En este punto, pueden suceder dos escenarios: uno, que los cargos sean desestimados, considerando los años que Ochoa lleva en la cárcel o dos, que se abra un nuevo juicio desde ceros.

El hecho de que esta audiencia se califique como “aparición inicial” implica que, hasta la fecha, Fabio Ochoa no ha comparecido formalmente sobre este caso.

Cabe recordar que el general Salamanca aclaró que Ochoa aún tiene cuentas pendientes con la justicia estadounidense en Tampa, Florida, por narcotráfico.

“En esas comunicaciones permanentes que mantiene la Policía colombiana con las agencias de Estados Unidos, nos manifiestan que Fabio Ochoa tiene requerimientos en Tampa por narcotráfico. Es información que tenemos de último minuto (…) tendría otro ‘indictment’” (acusación), indicó.

Por eso, la fecha de su regreso a Colombia, el cual se tenía previsto para el próximo jueves 12 de diciembre tras haber cumplido más de 25 años de cárcel por tráfico de cocaína y otros delitos, se descartaría.

A continuación, encontrará la carta del juez sobre Fabio Ochoa:

¿Quién es Fabio Ochoa Vásquez?

Fabio Ochoa Vásquez fue miembro de alto rango del Cartel de Medellín y uno de sus fundadores, junto a sus hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez.

En febrero de 1986, Ochoa fue implicado en el asesinato de Barry Seal, un antiguo piloto del Cartel de Medellín quien también fue informante de la DEA.

Posteriormente, fue acusado de llevar a cabo una operación de contrabando de alrededor de 30 toneladas de cocaína en polvo por mes a Estados Unidos entre 1997 y 1999. Por su parte, las autoridades de México también encontraron que Ochoa era conocido por fraternizar con algunos narcotraficantes del Cártel del Milenio, que al parecer operaba en todo México.

Fabio Ochoa Vásquez fue capturado el 13 de octubre de 1999. Posteriormente, el 28 de agosto de 2001, el entonces presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición hacia los Estados Unidos, que se llevó a cabo el 8 de septiembre del mismo año.

En 2003, Ochoa Vásquez fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de trata de personas, conspiración, delincuencia y distribución de cocaína.

