“Cancillería debe protestar”: Abogado sobre requerimiento de Fabio Ochoa en Florida

Gustavo Salazar Pineda, abogado penalista y profesor de derecho penal, pasó por los micrófonos de La W de Julio Sánchez Cristo, y habló sobre el caso de Fabio Ochoa Vásquez, quién ya está en prisión de baja seguridad.

Aunque se había mencionado que su fecha de deportación hacia Colombia era el 12 de diciembre, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, reveló para La W que esto se descartaría luego de afirmar que el excapo del ‘Cartel de Medellín’ tiene requerimientos en Tampa, Florida, por narcotráfico.

Un juez solicitó que Fabio Ochoa se presente en la Corte de la Florida el 25 de enero de 2025 para hablar sobre un expediente de 1989. Ante esto, el abogado afirmó que a su juicio, esta petición no es legal.

“En 2001 fue extraditado Fabio Ochoa Vásquez y Estados Unidos mandó unos garantías en las que se establecía que solamente sería juzgado por hechos posteriores al 97, que fue el año en el que se implantó la extradición y fue extraditado solo por el caso ‘Milenio’ en 1999″, dijo, afirmando que esas garantías siempre apuntan a que la persona no puede ser juzgado por otro caso sino exclusivamente por el que fue requerido.

Siendo así, reiteró que dicha solicitud es ilegal y sugirió que la Cancillería debe protestar frente a este tema y hacer cumplir las garantías.

“A Fabio Ochoa Vásquez le están cobrando injustamente la muerte de varios y él no participó”, dijo, asegurando que lo están juzgando a través de una trampa y una ilegalidad.