El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un operativo realizado en la madrugada del 9 de diciembre, las autoridades recapturaron a Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, en la vereda El Noral del municipio de Copacabana, Antioquia.

Este narcotraficante santandereano, conocido como el ‘Pablo Escobar de Santander’, se había fugado hace dos meses mientras cumplía prisión domiciliaria en Medellín.

La acción policial, liderada por unidades especializadas, permitió capturar a alias ‘Pichi’, quien se encontraba armado con una pistola calibre 9 milímetros, además de contar con 4 proveedores y 99 cartuchos.

Durante el operativo también fueron detenidos dos hombres que fungían como escoltas del narcotraficante. Ambos estaban armados y enfrentan cargos por su participación en actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado.

Camargo Ríos era requerido por los delitos de fuga de presos y concierto para delinquir. Su fuga mientras gozaba de prisión domiciliaria generó críticas hacia las medidas de vigilancia otorgadas a delincuentes de alta peligrosidad.

Alias ‘Pichi’ es señalado por liderar una organización criminal que operaba en varias regiones del país.

Play/Pause Alias ‘Pichi’ fue recapturado en Antioquia 00:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Quién es alias ‘Pichi’?

Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’ y quien es señalado de ser el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, se fugó de su casa el pasado 11 de octubre, donde cumplía detención domiciliaria.

‘Pichi’ ha sido señalado por las autoridades de ser el líder de la banda ‘San Rafa’, la cual tuvo el control del microtráfico en Bucaramanga durante años y se disputó el mismo negocio con ‘Los del Sur’, otro grupo que estuvo al mando de alias ‘Poporro’, quien en el pasado fue brazo armado de ‘Pichi’.

Camargo Ríos cuenta con una condena de 90 meses de prisión y el pasado 12 de junio había salido de la cárcel de Itagüí a terminar de cumplir su pena en prisión domiciliaria.

Hasta el momento de la fuga el 11 de octubre, ‘Pichi’ ya había violado 14 veces esa medida y en 2015 se había fugado de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Girón, Santander. Llama la atención que, antes de ese episodio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ya había advertido a la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín sobre el inminente riesgo de fuga que tenía ese hombre.

La fuga de ‘Pichi’ ocurrió horas después de que fuera revocada su detención domiciliaria y se ordenara regresarlo a la cárcel. El INPEC conoció sobre la fuga después de que funcionarios de la entidad acudieran hasta su casa a hacer una revisión y lo encontraran allí, ya que horas después su brazalete electrónico alertó que había salido de la casa.

Escuche la señal en vivo de W Radio: