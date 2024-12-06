El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué pasó entre Laura Sarabia y el presidente Petro en Uruguay con la bandera del M-19?

Tras la condecoración que realizó el Gobierno de Colombia con la Gran Cruz de Boyacá al expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, en redes sociales se suscitó una gran polémica luego de que el presidente Gustavo Petro desplegara la bandera del M-19, organización a la que él perteneció.

Fuentes oficiales contaron a La W que se tenía previsto que, durante el protocolo de entrega de la distinción al expresidente uruguayo, se izaran las banderas del M-19 y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

Sin embargo, previo al inicio del evento, el equipo logístico de ‘Pepe’ Mujica informó a los asesores del presidente Petro que se omitiría esa parte, debido a que por el deterioro en su salud el exmandatario no puede estar mucho tiempo de pie. Los hechos indican que ese detalle no fue informado a tiempo al presidente colombiano.

De acuerdo con nuestras fuentes, es por este motivo que se observa en el video difundido en plataformas digitales al presidente y algunos integrantes de su equipo recogiendo la bandera y entregándosela, a su mano derecha y directora del DAPRE, Laura Sarabia.

¿'Pepe’ Mujica estaba molesto en el evento?

También existe un vídeo en el que se habla de una supuesta molestia del expresidente y líder de izquierda José ‘Pepe’ Mujica.

Con certeza, este medio puede informar que ese disgusto NO existió, durante el evento sí hubo un momento en el que Mujica pidió acelerar el proceso, pero el motivo es que su salud está deteriorada y tenía la necesidad de tomar asiento.

Lo importante es que esto se dio en el marco del respeto que amerita este tipo de condecoraciones, destacando el honor rendido por el Gobierno colombiano que bien recibido por Mujica.

Escuche la noticia en La W: