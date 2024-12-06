Inyección de $15.000 millones a modelo “fantasma” de hambre cero para niñez en La Guajira

Un convenio interadministrativo por $15.000 millones, con un plazo de ejecución de seis meses, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Hospital San José de Maicao, en La Guajira, ha generado dudas por la falta de transparencia en su ejecución.

La W conoció que los recursos, destinados a atender los primeros 1.000 días de la niñez Wayúu, quedaron en manos de dos entidades intervenidas: el hospital, bajo intervención del Ministerio de Salud, y Comfaguajira, controlada por la Superintendencia de Salud.

Contratación sin licitación

El ICBF transfirió los recursos al hospital, que a su vez delegó la ejecución del programa a Comfaguajira. Ambas entidades, por su composición accionaria, están facultadas para contratar directamente, sin procesos de licitación, lo que ha despertado denuncias sobre una posible falta de control en su manejo, ya que operarían de forma similar a la de la UNGRD, es decir, sin licitar y contratando de manera directa.

El director del Hospital de Maicao ha sido señalado como un “zar de la contratación directa”, se trata de Larry Javier Laza, ya que, además de administrar los $15.000 millones del convenio, está ejecutando actualmente $82.600 millones para remodelar centros de atención en salud, y el ministro Alfonso Jaramillo autorizó el desembolso de 7 millones 600 mil de dólares destinados a la atención de migrantes. Sin embargo, según fuentes, muchos de estos proyectos no presentan avances.

La W buscó a Laza, sin embargo, hasta la fecha, seguimos esperando la respuesta formal sobre la ejecución de dichos contratos.

Seguimiento a la sentencia T 302-12017

La politización de estos recursos, pondría en riesgo el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira debido a la crisis humanitaria, ya que el mismo ICBF constata que este plan fue creado teniendo como base la sentencia:

“En el marco del cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017, el ICBF viene fortaleciendo y ejecutando la Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición, cuyo objetivo es contribuir a la atención y prevención del bajo peso para la edad gestacional en las mujeres gestantes y la desnutrición en niñas y niños menores de cinco (5) años. Para esto, en articulación con las entidades del Sistema Nacional Bienestar Familiar (SNBF), adelanta acciones en alimentación, nutrición y fortalecimiento familiar a través de modalidades de atención como: 1.000 días para cambiar el mundo y Centros de Recuperación Nutricional”, le respondió la entidad a La W.

Las denuncias también apuntan a una injerencia política que afecta la gestión de ambas entidades. Fuentes cercanas señalan a congresistas con intereses en el sector salud, entre ellos el defensor del gobierno Antonio Correa, del Partido de la U, como posibles influenciadores en las decisiones del hospital.

La Wradio le preguntó al congresista sobre su injerencia en el hospital San José de Maicao, y acerca de sí tenía alguna relación con el gerente del hospital de Maicao Larry Javier Laza.

El congresista respondió que no tenía ningún vínculo con Larry Laza y que solo tenía conocimiento de las presuntas irregularidades del hospital, pero a través de otros partidos políticos, de hecho hace un mes, el 5 de noviembre el congresista elevó un derecho de petición en donde solicita información acerca de varios de sus recursos.

Otro proyecto

Recordemos que recientemente, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó la intervención del hospital de Nazareth en La Guajira, e hizo el anuncio durante su visita, tras las emergencias causadas por las intensas lluvias en la región.

De hecho, según fuentes, uno de los personajes que estaría detrás de este programa es Calmides González, exgerente del Hospital de Nazareth, señalado por el presidente Gustavo Petro de presuntamente apropiarse de recursos destinados al sector salud.

Falta de resultados

Mientras la comunidad espera resultados, el hospital y Comfaguajira siguen ejecutando millonarios presupuestos sin avances tangibles. Las denuncias indican que el Hospital de San José de Maicao cuenta con un presupuesto superior al de la misma gobernación, pero los problemas de desnutrición y acceso a servicios básicos persisten.

