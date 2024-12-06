El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cumbre de exgobernadores en Cartagena: así se cocina la alianza regional para el 2026

En las últimas horas, se llevó a cabo en Cartagena una cumbre de exgobernadores que están consolidando la nueva fuerza regional para las elecciones presidenciales del 2026. Entre los asistentes estuvieron Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria, Clara Luz Roldán, Elsa Noguera y Vicente Blel Scaff.

La conversación fue con menú árabe en el restaurante M Cocina, donde acordaron que el objetivo será consolidar un movimiento desde las regiones que, inicialmente, sería por firmas y sin partidos políticos.

Según conoció La W, todos comparten una preocupación de cara a las elecciones de 2026: el abandono en el que consideran están las regiones en temas como seguridad y ejecución presupuestal.

Otro elemento que hace interesante el ejercicio tiene que ver con la reciente reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada por el Congreso e impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que progresivamente irá dando mayor autonomía en el manejo de los recursos para municipios y departamentos.

En enero de 2025 se volverán a reunir.

