Avalancha en el Cañón del Micay. Foto: Red de Apoyo Cauca

Avalancha en el Cañón del Micay deja tres menores desaparecidos: Defensa Civil del Cauca

Una avalancha registrada en el Cañón del Micay, municipio de El Tambo, suroccidente del Cauca, dejó tres menores desaparecidos, 10 personas heridas y la destrucción de al menos 10 viviendas.

El director de la Defensa Civil del Cauca, mayor Juan Carlos Sandoval, en entrevista con W Radio, informó que los hechos se registraron en el corregimiento de Santa Clara, producto de una avalancha producida por la quebrada Agua Clarita.

“Nueve personas han sido evacuadas hasta el centro de atención del corregimiento de El Plateado en Argelia, donde siete de ellas se estabilizaron y las dos restantes fueron remitidas al hospital de Argelia”, dijo.

Sandoval, además, agregó que, “los organismos de socorro están trabajando arduamente; tenemos presencia de la Defensa Civil en El Plateado y estamos movilizando más recursos desde Argelia”.

Además, un equipo especial de la seccional Cauca se desplaza hasta la zona de la emergencia para iniciar la búsqueda y rescate de cuerpos o heridos en el área de la afectación.

El mayor también destacó que, “las comunidades reportaron la desaparición de por lo menos tres menores” y confirmó que “seis viviendas fueron arrasadas por la avalancha”.

Uno de los heridos, quien es padre de los menores desaparecidos, lamentó no haber podido sujetarlos durante la tragedia.

La situación se complica debido a las malas condiciones climáticas que han dificultado el acceso a la zona afectada.

“A pesar de los inconvenientes, la comunidad ha sido fundamental para transportar a los heridos hasta donde pudieron ser atendidos”, puntualizó Sandoval.

En las próximas horas se llevará a cabo un consejo departamental virtual de gestión del riesgo para coordinar las operaciones de búsqueda y rescate en esta emergencia que afecta nuevamente al departamento del Cauca.