Alcaldía asegura no tener evidencia de 20.000 cuerpos no identificados en El Dorado

La reciente denuncia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas acerca de la posible existencia de 20,000 cadáveres almacenados en un hangar del Aeropuerto El Dorado ha generado reacciones e investigaciones inmediatas por parte de distintas entidades en Bogotá.

La alta consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor, Isabelita Mercado, aclaró en entrevista con La W que, hasta ahora, no hay evidencia que respalde esta afirmación.

Según Mercado, tras conocer el informe preliminar de la ONU, se iniciaron consultas con instituciones como Medicina Legal, la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Cancillería, sin que hasta el momento se haya encontrado información que confirme la denuncia.

“Bogotá no tiene registro de que exista un hangar con tal magnitud de cuerpos no identificados”, explicó la funcionaria.

Medicina Legal y Opaín, operador del aeropuerto, emitieron comunicados negando tener conocimiento de los hechos señalados. Asimismo, la alta consejera destacó que el distrito cuenta con registros sobre desapariciones y cuerpos no reclamados, pero ninguno se acerca a las cifras mencionadas por la ONU.

En los cementerios del Sur y Serafín, bajo medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han identificado cerca de 5,500 cuerpos no identificados o no reclamados. Además, se estima que aproximadamente 1,500 desapariciones han sido declaradas en Bogotá relacionadas con el conflicto armado. También, 17,000 víctimas han reportado desapariciones ocurridas en otras regiones del país, pero declaradas en la ciudad.

“Estos tres universos no coinciden con los 20,000 cuerpos mencionados en el informe”, afirmó Mercado, subrayando que hasta ahora no se ha recibido información similar de organizaciones de víctimas ni de fuentes oficiales.

