ELN activó motocicleta con explosivos en el peaje Pamplonita, Norte de Santander

Cúcuta

Alrededor de las 12:13 de la madrugada de este miércoles, 4 de diciembre, fue activada una motocicleta adecuada con explosivos en el peaje Pamplonita, que se encuentra ubicado sobre la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, en Norte de Santander.

El coronel Néstor Arévalo, comandante del departamento de Policía de Norte de Santander, informó que dos personas en dos motocicletas llegaron hasta este lugar, parquearon uno de los vehículos y alertaron a los cajeros del peaje que eran explosivos.

Posteriormente, uniformados de la Policía que estaban presentes abrieron fuego contra los delincuentes, sin presentarse personas heridas. Segundos después, se activó la carga.

Los heridos en el suceso son el subintendente Germán Hernández, el patrullero Daniel Toloza, adscrito a la Policía de Tránsito y Transportes del departamento, y Edicson Jaimes, recaudador del peaje. Tras el ataque, fueron trasladados a una clínica privada de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades departamentales ofrecen una recompensa de $30 millones de pesos por quien brinde información de los responsables de esta acción terrorista. Las primeras investigaciones arrojan que el ELN estaría detrás de este hecho.

#NorteDeSantander | Así quedó el peaje Pamplonita, en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, tras la activación de una motocicleta con explosivos cerca de la medianoche de ayer.



Dos policías de tránsito y un civil resultaron heridos, y son atendidos en Cúcuta. pic.twitter.com/PJF1glRTKb — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 4, 2024

En menos de 24 horas, se presentaron dos acciones terroristas con explosivos en Norte de Santander. El primer hecho se presentó la noche del 3 de diciembre, cuando militares que se movilizaban en un camión fueron sorprendidos con la activación de una carga explosiva, a pocos metros del Cantón San Jorge en Cúcuta. La segunda acción violenta es la presentada en contra de este peaje.

#NorteDeSantander | Así amaneció el peaje Pamplonita en Norte de Santander tras la activación de una motocicleta con explosivos sobre la medianoche. pic.twitter.com/rP4AtDMIkh — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 4, 2024

En las próximas horas se adelantará un consejo extraordinario de seguridad departamental para analizar lo sucedido.

