Esposa de contratista de Ecopetrol secuestrado por el ELN, reclama su libertad

Cúcuta

Claudia Cantor, esposa de Jairo Rojas, contratista de Ecopetrol de aún continua en cautiverio en la región del Catatumbo, rechazó el hecho que a su cónyuge el ELN lo dejara como garantía para ejercer presión al gobierno nacional. Así mismo, relató los momentos de dolor que sintió al saber que Rojas había sido el único que no logró su libertad.

“Lo que me dijeron sus compañeros que quedaron en libertad es que a Jairo lo dejaron allá para presionar a la empresa, pero no sé de qué manera la van a presionar porque sé que la empresa no va a pagar nada” dijo Cantor.

Indicó que tanto ella como sus hijos están pasando por un momento de angustia y preocupación extrema, por la incertidumbre frente a lo que pueda suceder de ahora en adelante con Rojas.

“Estamos muy preocupados, con mucha incertidumbre, de saber en qué momento van a volver a ver a su papá. Lo estábamos esperando hace más de un mes que ya iba a salir de su trabajo y pues no ha llegado, y ahora peor, porque saben que liberaron a sus compañeros y a él no, entonces estamos muy mal, los niños se sienten muy mal, siempre hemos estado orando para que los liberaran a todos y no entiendo por qué lo dejaron a él solo” narro la mujer en medio de lágrimas.

Tras 34 días en poder del ELN, Henry Galvis, Pedro López y Juan Carlos Valencia fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, en acompañamiento de la Personería de Convención y la iglesia católica.