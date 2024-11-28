“Yo sé qué clase de hijo eduqué”: Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las autoridades continúan en las investigaciones para esclarecer el crimen del Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional. Según conoció La W, el joven habría sido citado en el sur de Bogotá como una trampa para ser linchado por la comunidad tras mantener conversaciones por chat con una menor de edad.

Para hablar sobre el tema, Dina Morales, la madre de Juan Felipe Rincón, pasó en primicia por los micrófonos de La W.

“Hay medios que han malinterpretado toda esta situación como algo que no es. No pueden decir nada sobre lo que pasó porque quienes están investigando no han terminado el proceso. Hay que esperar a que salgan los veredictos”, afirmó.

Morales también se refirió al padre, el general William Rincón, asegurando que está destrozado por la muerte de su hijo, comentando también que el escolta (otro de los principales sospechosos del asesinato), desde su perspectiva, “es un buen muchacho, responsable”.

En cuanto a las hipótesis sobre los contactos de Juan Felipe Rincón con menores de edad por redes sociales, su madre afirmó en La W que no sabía nada.

“No tenía conocimiento, sé y estoy segura de que clase de hombre era. Independiente de que el general y yo estuviéramos separados ambos sabíamos que teníamos una responsabilidad con él. Juan Felipe era una persona educada, responsable, que le gustaba ganarse las cosas”, relató, recordando que su hijo vivía solo en un apartamento al norte de Bogotá hace pocos meses.

“Que la mamá de la niña no venga con que no sabía manejar redes sociales”

Dina Morales respondió a los señalamientos contra su hijo sobre sus supuestas conversaciones sexuales con una niña de ocho años y otra de quince.

“Las niñas de 15 años están enfocadas en relaciones desbocadas. Si Juan Felipe salió con esta menor no tendré ningún problema en aceptarlo, pero aún no se sabe, hoy en día hay niñas de 14 años que salen con adultos de 40 y 50, esa es responsabilidad de los papás”, mencionó.

Asimismo, se despachó contra Katherine Sotelo, madre de la menor de ocho años que según la información, mantuvo conversaciones con Juan Felipe Rincón.

“Es una niña de ocho años con una página de Instagram, a mi que no me venga la mamá con el cuento de que no sabe manejar las redes sociales. Yo a Juan Felipe le revisé las redes hasta que tuvo 17 años”, aseveró.

Del mismo modo, la madre aseguró que el carro Mercedes Benz en el que fue visto Juan Felipe Rincón era de su hermana, no de él, y que ella ya no es esposa del general Rincón, información falsa que varios medios de comunicación han divulgado.

“Yo sé qué clase de hijo eduqué, todo el tiempo estuvimos pendientes de él. La investigación no ha terminado. Los medios no pueden ir diciendo cosas sin investigar, no conocen quien era mi hijo. Mientras no haya material probatorio deben comentar la información de forma sensible y humana”, concluyó

Finalmente, negó saber donde se encuentra el teléfono celular de Juan Felipe Rincón, que sería la prueba reina en esta investigación.

Escuche la entrevista completa en La W:

