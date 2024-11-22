Así es ‘Hilandera’, la nueva colección de moda colombiana de la diseñadora Ana Cano

Al hablar de los nuevos talentos en el mundo del diseño de modas en Colombia, uno de los nombres que sale a la luz es el de Ana Cano Villazón, quien con poco más de 20 años se tituló de la prestigiosa escuela de arte y diseño Parsons de la universidad The New School en Nueva York, con un trabajo de grado al que hoy el público tiene acceso.

La diseñadora revelación pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, y como busca reivindicarla tradición colombiana por medio de piezas como la ruana.

“Encontré la ruana por esa exploración de las prendas de trabajo, también conocí el jean, el denim, pero la ruana fue muy especial. La ruana es un tejido nuevo donde queríamos lograr un producto más versátil y ligero, mezclamos la fibra de la alpaca con la lana boyacense esto fue lo que logramos, estamos muy orgullosos con este resultado, para nuestra primera colección es muy especial”, aseguró.

Asimismo, aseguró que busca hacerle frente con su marca al fast fashion con prendas únicas y de calidad, con materiales cuidados.

“Competimos con el fast fashion porque la manera en que usamos el denim es dioferente, son diseños donde buscamos que el patronaje llegue a dar el resultado que queremos sobre el cuerpo de la mujer, logramos un efecto corset que hace que luzca lindo y ciña la cintura, además de lucir diferente”, comentó.

Esta colección lleva por nombre ‘Hilandera’ porque, según mencionó la diseñadora, es un homenaje a las mujeres hilanderas del país, esas manos que logran hilar el tejido de la lana.

Puede encontrar los productos de la colección ‘Hilandera’ en la página web de Ana Cano haciendo CLIC AQUÍ, o en la Galería Casa Cano, en el barrio Quinta Camacho de Bogotá en la Cra 7A # 69 – 45, donde estarán las prendas hasta mediados de diciembre.

Escuche la entrevista completa en La W:

