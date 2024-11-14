“Es la prueba de que hubo complot”: abogado Jaime Granados sobre caso Santiago Uribe Vélez

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, fue absuelto de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Esto por la presunta participación y conformación del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’. La representación de víctimas anunció que apelará la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal de Antioquia.

Jaime Granados, el abogado defensor de los hermanos Uribe Vélez, pasó por los micrófonos de La W y dio algunos detalles de sus perspectivas sobre cómo se desarrolló este caso.

“Siento cada día que ha pasado en este caso, más por la angustia de Santiago y su familia, eso obedece a que es un caso extenso que tiene centenares de anexos, miles de folios, donde hubo toda clase de presiones, solo nos quedaba tener paciencia. Eso es lo que debe hacerse en una democracia”, dijo el abogado.

El periodista Daniel Coronell señaló en La W que esta decisión es contraria a la petición de la Fiscalía y de la Procuraduría, organismos que habían solicitado condenar a Santiago Uribe Vélez, sin embargo, Granados reafirmó que el ente investigador actuó mal.

“El juez ocupó con mucho detalle demostrar los desaciertos de la Fiscalía en su trabajo. La Fiscalía es la que debe decir que un ciudadano comete un delito y se equivocó de manera profunda, pese a eso la defensa se ocupó de controvertir las pruebas y demostrar que él no era culpable, él no fue absuelto por duda probatoria, sino porque realmente fue inocente (…) La Fiscalía se equivocó y esta es la prueba reina”, dijo.

“Nunca debieron reabrir la investigación de Santiago Uribe”

El abogado agregó que este es solo el primer paso, pues deberá responder a los recursos de apelación que ya fueron anunciados por la otra parte.

“Hay muchas verdades alternas que se crean, en la política, en los medios, debe de haber solo una verdad, la de la justicia. Nunca debieron reabrir la investigación de Santiago Uribe Vélez, nadie debería de pasar por lo que él vivió”, aseguró.

Posteriormente, el abogado Granados se fue contra la Fiscalía por los errores que, según dijo, se cometieron en el proceso.

“Es inaceptable que un fiscal cometa este tipo de errores, ¿por qué lo hicieron? Según mi opinión, y por lo que he visto, aquí había una decisión de carácter político, de instrumentalizar a Santiago por ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo único que explica este proceso”, expresó.

Granados habló también de la relación que tienen los casos que se desarrollan contra Santiago y Álvaro Uribe Vélez, diciendo que, si bien son independientes, hay una indudable relación.

“Álvaro Uribe se dio a la tarea de buscar a través de un abogado la verificación de la información e que había un complot en su contra, y este caso es la prueba de que hubo complot en contra de Santiago y Álvaro Uribe, claro que tendrá repercusiones, hay una relación histórica que no conviene olvidar y hay que tener presente cuando se analicen estos casos”, remató.

Finalmente, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, le preguntó a Jaime Granados que si consideraba que el caso de Santiago Uribe Vélez nunca debió ser reabierto, ¿por qué ocurrió?, a lo que el abogado cerró respondiendo: “porque el fiscal general era Eduardo Montealegre”.

