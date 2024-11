Pablo Sabbag se ofrece a un histórico del fútbol colombiano

Pablo Sabbag, jugador que está a préstamo en Alianza Lima, terminó de manera amarga la temporada, ya que no pudo coronarse campeón de la Liga 1 y clasificó como Perú 4 a la Copa Libertadores, lo que obliga al equipo a iniciar su participación en la fase previa del torneo continental.

Con la temporada cerrada, la directiva ya está en pleno análisis de su plantel y evalúa la continuidad de varios jugadores de cara al próximo año. Uno de los casos que más atención ha generado es la del delantero Pablo Sabbag, cuyo contrato vence en diciembre.

Sabbag, de 27 años, llegó a Alianza Lima cedido por La Equidad. A inicios de la presente campaña, el vínculo del delantero fue renovado, permitiéndole continuar en el equipo dirigido por Mariano Soso. Sin embargo, de no mediar una nueva negociación, el atacante deberá regresar a su club de origen una vez finalice el contrato. En su primera temporada con Alianza Lima, en 2023, Sabbag demostró su capacidad goleadora al marcar 9 goles en 21 partidos. Este año, su rendimiento se vio afectado por una lesión, y solo logró anotar 4 tantos en 16 encuentros.

Entretanto, Junior de Barranquilla también se encuentra en una etapa decisiva en la Liga colombiana, en la que debe vencer a Deportivo Cali para asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales. A pesar de seguir en competencia, el equipo rojiblanco ya está planificando la temporada 2025 y analizando posibles refuerzos, especialmente si logran asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Sabbag ha expresado públicamente su deseo de unirse al conjunto barranquillero. En una reciente entrevista con Camerino Deportes, el colombiano no dudó en enviar un mensaje directo al máximo directivo de Junior, Fuad Char: “Díganle a don Fuad que me llame, no más. Estoy a disposición”. El delantero también reveló que en el pasado tuvo acercamientos con el club, pero no llegaron a un acuerdo: “Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado”.

El contrato de Sabbag con Alianza Lima finaliza oficialmente el 15 de diciembre, y su historial de lesiones podría ser un factor a considerar en cualquier futura negociación.