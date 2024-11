¿James Rodríguez será jugador de Boca Juniors? ’Chicho’ Serna dio detalles de su situación

Los rumores respecto al futuro deportivo de James Rodríguez no cesan. En medio de una temporada sin muchos minutos en Rayo Vallecano, varios clubes han mostrado su interés por el creativo colombiano. Un ejemplo de lo anterior es Boca Juniors, cuadro que desde hace varios meses ha estado al pendiente de su situación.

Los rumores con el ‘Xeneize’ crecieron el pasado lunes 11 de noviembre, cuando la cuenta oficial del equipo publicó una imagen del cucuteño portando la camiseta del club, la cual estaba marcada cono su nombre y el dorsal ‘10′. Lo anterior se debe a que la concentración de la Selección Colombia, de cara a la venidera doble fecha de Eliminatorias, se viene adelantando en el predio de Boca.

Al exfutbolista Mauricio Serna, más conocido como el ‘Chicho’, se lo vio dialogando mucho con el capitán de la ‘Tricolor’ y justamente al respecto habló en El VBAR Caracol. En un primero momento, el antioqueño señaló que “sería un sueño” poder contar con los servicios del mediocampista, pero por lo pronto no hay nada adelantado.

“Como colombiano y hombre de fútbol, quién no va a querer que James juegue en su equipo, luego de lo que hizo en la Copa América y lo que ratifica siempre en la Selección. Sería un sueño, pero no deja de ser un sueño”, indicó.

Adicionalmente, contó que efectivamente ha tenido varias charlas con el jugador de 33 años, pero de él no depende llegar a un acuerdo: “Conversar, sí. Yo lo he apretado un poquito... Son muchos deseos, pero no soy yo la persona que cerrará una negociación, si fuera el caso; yo hablo como hombre de fútbol, como hincha de la Selección, amo, soy enfermo y trabajo en Boca, entonces quisiera que los mejores futbolistas estuvieran acá y si son colombianos, pues mucho mejor”.

Finalmente, reconoció que Boca Juniors “es un club que está muy bien económicamente”, teniendo en cuenta que concretó varias ventas en el más reciente mercado de fichajes. A raíz de lo anterior, desde el punto de vista económico, sería factible llegar a un acuerdo con Rodríguez Rubio.

Más declaraciones del ‘Chicho’

Los colombianos que traería a Boca: “Si me dieran a elegir, porque es la posición que más miro al ser en la que yo me especialicé como volante 5, veo en Lerma un jugador muy completo. Quisiera tener un jugador como él en Boca. También quisiera, porque lo enfrentamos y está muy cerca en Brasil, a (Jhon) Arias, aunque debe estar a un paso de Europa… Hay muy buenos jugadores en todo el mundo que se contemplan, porque les gustaría venir a jugar en Boca, argentinos especialmente. Pero, yo miro fútbol y un volante como Lerma no es fácil de encontrar. Hablo desde mi ilusión y mi sentimiento como hincha, no como dirigente”.

Actitudes y forma de ser de Jhon Durán: “Me parece súper porque esa es su esencia y no la puede perder. La gente debe entender que nosotros no demos tener un casete para dar las mismas respuestas siempre. Es un jugador joven que ya está triunfando en Inglaterra y lo quieren los mejores clubes del mundo, y si es auténtico, mejor todavía”.

Situación de Fabra: “Tiene contrato con nosotros, sigue con nosotros”.