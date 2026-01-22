Precio del dólar en Venezuela HOY 22 de enero: Continúan los esfuerzos para estabilizar las divisas

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció el martes por la televisión estatal (VTV) el ingreso de 300 millones de dólares a Venezuela por la venta del petróleo que realizó con Estados Unidos, días después de confirmarse el acuerdo para comercializar crudo venezolano por valor de 500 millones de dólares.

“Los ingresos del petróleo serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario, de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela. Justamente es para consolidar y estabilizar el mercado”, Mencionó la presidenta, confirmando que el ingreso de este dinero intentará frenar la creciente inflación que se ha mantenido durante inicio de año.

Así entonces, Rodríguez enfatizó en que los ingresos petroleros se gestionarán a través del sistema bancario nacional y el BCV, esperando el ingreso paulatino de nuevos bancos en el futuro con el objetivo de “consolidar y estabilizar” el mercado de divisas.

Puede interesarle: Donald Trump invita a EEUU a la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez en fecha por definir

Halliburton quiere volver a Venezuela

Halliburton (Cortesía: EFE) Ampliar

Durante esta semana también se ha destacado el interés de la empresa petrolera Halliburton por retomar sus operaciones en Venezuela, después de haber cesado en 2020 debido a las sanciones recibidas por EE.UU.

El director ejecutivo de la firma, Jeffrey Miller, realizó unas declaraciones con analistas tras la publicación de los resultados anuales de la compañía, destacando el potencial económico para la empresa y dijo confiar en poder avanzar rápido para volver a hacer crecer su negocio en la nación bolivariana.

“Halliburton conoce este mercado bien, y haremos crecer nuestro negocio allí tan pronto como se resuelvan los términos comerciales y legales, incluyendo una certidumbre en los pagos. Los primeros pasos ya están en marcha", afirmó Miller, acotando la capacidad de la empresa de mover maquinaria pesada de manera rápida y cómo cuentan con la infraestructura que ya está instalada en el país.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 22 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señala que el precio del dólar para este jueves 22 de enero de 2026 es de 349,92720000 bolívares. Esto supone un aumento de algo más de 2 bolívares con respecto a la cifra de ayer (347,26310000).

Asimismo, la entidad mostró que las demás divisas en Venezuela sufrieron un leve incremento en la cotización para este jueves. Estos son:

Euro: 409,64927522 bolívares.

409,64927522 bolívares. Yuan chino: 50,25379136 bolívares.

50,25379136 bolívares. Lira turca: 8,08256090 bolívares.

8,08256090 bolívares. Rublo ruso: 4,55685402 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 22 de enero

El Banco Central de Venezuela anunció hoy por medio de su página web los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela. Así quedan las tarifas para quienes buscan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 22 de enero de 2026:

Banesco: 354,5391 para compra - 357,1381 para venta

354,5391 para compra - 357,1381 para venta Banco Mercantil: 398,2593 para compra - 368,0000 para venta

398,2593 para compra - 368,0000 para venta Banco Exterior: 350,3757 para compra - 350,7569 para venta

350,3757 para compra - 350,7569 para venta BBVA Provincial: 350,6366 para compra - 353,5133 para venta

350,6366 para compra - 353,5133 para venta R4: 389,3597 para compra - 399,3500 para venta

389,3597 para compra - 399,3500 para venta Otras Instituciones: 355,1007 para compra - 372,9225 para venta

También puede consultar: Opositores creen que hay que “estabilizar” Venezuela antes de eventuales comicios