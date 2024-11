Lugano pide cuidado con Colombia y se rinde ante Richard Ríos: “Me encanta, es diferente”

Diego Lugano ex jugador de Uruguay:”lo que ha hecho a Colombia fuerte es lo colectivo”

La Selección Colombia se prepara para otra fecha por Eliminatorias al Mundial 2026, para esta jornada tiene dos compromisos de alta exigencia. Se enfrentará contra Uruguay en Montevideo y recibe a Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla. El conjunto nacional tiene un reto importante, llevarse los tres puntos a casa en su partido contra los ‘Charrúas’ y reducir distancias con Argentina, que se mantiene líder de las clasificatorias sudamericanas.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, el exfutbolista Diego Lugano analizó la situación de la Selección de Uruguay, desde que Marcelo Bielsa tomó las riendas. Adicionalmente, se refirió al trabajo que se viene adelantando internamente con su selección nacional y no se ahorró elogios hacia Ricard Ríos y su estilo único de juego. Por otro lado, destacó el trabajo que viene teniendo Colombia y su fuerza colectiva como equipo, que ha sido la raíz de sus resultados positivos.

¿Recuerdos contra Colombia por Eliminatorias?: ”Siempre en la época nuestra, tanto como para los Mundiales de Sudáfrica, Alemania o Brasil, Colombia fue un rival directo. Era la época en donde clasificaban 4 selecciones y no 7, como ocurre ahora, entonces cada partido tenía un drama especial y, como todo en la vida, hemos ganado o perdido. Principalmente en Montevideo nos hemos hecho fuertes y esperemos que este viernes no sea diferente”.

Situación actual de Uruguay: ”Hubo mucho ruido porque obviamente lo que diga Luis (Suárez) tiene mucho peso, está claro. Pero era una situación que nadie desconocía en Uruguay, todos sabían un poco. El jugador uruguayo no se adapta tanto a recibir cierto tipo de tratos, pero también hubo un exagero muy grande que ustedes no van a entender por más contexto uruguayo. Ya todo se calmó, hubo conversaciones internas, que precisaban el jugador-entrenador, la propia asociación de futbol”.

¿Se nota el trabajo de Bielsa?: ”Bueno, para que esta sea una mejor Uruguay, tiene primero que ser campeón de América, llegar a semis de un Mundial, estar 25 partidos invictos y capaz que podría ser una Uruguay como hacer 7 años atrás. Pero lo cierto es que los últimos partidos impresionó muy bien por ese estilo que Bielsa le puede imprimir, un poco más ofensivo. Después de la Copa América se vieron cosas, un bajón, no sé si tiene que ver lo que hablábamos anteriormente, un tema interno. Quiero pensar que no. En estos momentos, Colombia nos agarra en un momento, tal vez el más bajo desde que Bielsa lo cogió”.

Una perspectiva de la Selección Colombia: ”Realmente lo que ha hecho a Colombia fuerte en los últimos dos años es el trabajo colectivo, si me preguntás tal vez tenga hasta menos individualidades desde la época que yo los enfrentaba. Pero colectivamente es fuerte, por algo estuvo tantos partidos invictos, están muy sólidos, saben a lo que juegan. El nivel y fútbol de Richard Ríos me encanta, es un jugador diferente, pero no creo que estas individualidades hagan fuerte a Colombia, a diferencia de las anteriores. Por eso es un desafío interesante para Uruguay, donde inevitablemente hay un rival muy fuerte en frente”.

Cambio en el balón parado de Uruguay: ”Sí, esas son las cosas que Bielsa ha cambiado un poco en nuestra cultura. Porque inclusive a veces juega con un solo zaguero o a veces sin zaguero, te pone un lateral de zaguero o un volante. Contra Perú lo hizo así, con un lateral de ataque. De repente, sin la contundencia, solidez defensiva y ofensiva en el juego aéreo y bueno, pues es el estilo de Bielsa. En Copa América perdimos un partido así, por un gol de pelota quieta. Son estilos que los resultados dirán si las cosas estuvieron bien o estuvieron mal”.