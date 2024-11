‘Sembremos seguridad vial, cosechemos vida’, campaña de la ANSV para evitar accidentes

Colombia

Como parte de la conmemoración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzaron la campaña ‘Sembremos seguridad vial, cosechemos vida’.

Según explicaron, esta campaña busca hacer un llamado a la acción y a la responsabilidad para que las tragedias en las vías no se repitan. Según cifras del observatorio nacional de seguridad vial, entre enero y septiembre de 2024 se salvaron 205 vidas en las vías del país, lo que representa una reducción del 3,3% a comparación del mismo periodo el año pasado.

“Hoy honramos la memoria de quienes han perdido su vida en las vías. Más de 8.500 personas el año pasado no llegaron a sus casas. El llamado como Agencia Nacional de Seguridad y sector transporte es a que nos concienticemos, sembremos seguridad vial y cosechemos vida. La vida se tiene que convertir en la prioridad de cada uno de nosotros, debemos cumplir la promesa con nuestra familia de regresar a casa”, indicó Mariantonia Tabares, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En 2023 8.546 fueron víctimas fatales de accidentes de tránsito en las vías del país, el 62% fueron motociclistas y los departamentos que registraron el mayor número de víctimas fatales fueron Antioquia con 1.116, seguido del Valle del Cauca 872 y Cundinamarca 687.

“Este es un día para recordar aquellas vidas que dejamos perder porque no hicimos lo suficiente para prevenir y evitar sus muertes. Es tiempo de no seguir soportando esta forma de violencia: nadie tiene que morirse por moverse y no es el diezmo que debemos pagar por nuestra movilidad”, dijo Mary Bottagisio, directora ejecutiva de la Liga Contra la Violencia Vial.

Añadieron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial que con corte a septiembre de 2024, se registró una reducción de víctimas fatales por siniestros viales en motociclistas (-4,5%), usuarios de vehículo (-0,4%) y ciclistas (-13%), “lo que quiere decir que se salvaron 172 vidas de motociclistas, 3 de usuarios de vehículo y 43 ciclistas”.

A propósito del fin de este puente festivo y del regreso de millones de vehículos a las diferentes ciudades del país, autoridades recomiendan reducir la velocidad y no realizar maniobras peligrosas en las carreteras, teniendo en cuenta también la emergencia por lluvias que se registra en algunos departamentos.