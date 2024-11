Insólito, mujer en condición de calle tuvo a su bebé debajo de un puente en Armenia

Armenia

El insólito caso se registró debajo de los puentes de la calle 26 de Armenia conocidos popularmente como La Cejita donde es común la presencia de los habitantes de calle.

Precisamente fue allí donde una mujer en condición de calle identificada como Leidy Johana Montoya Pérez de 37 años en estado de gestación empezó su proceso de parto generando angustia de quienes se encontraban en el lugar y de transeúntes y como pudieron lograron brindarle una atención inicial.

El gerente de Ambulancias Paramedic 911, Yeison David Marín informó que brindaron la atención oportuna que permitió que la niña naciera sana y salva por lo que fue trasladada junto a su mamá al hospital San Juan de Dios de la ciudad donde actualmente están fuera de peligro.

“Recibimos por parte del Centro Regulador pues información de que se requería un servicio de ambulancia que al parecer pues ya se iba a movilizar una ambulancia de red salud, pero pues una de nuestras móviles estaba cerca y pues se decidió oportunamente, pues enviar la ambulancia, pues contando con la suerte de que estaba en proceso de parto la la paciente obteniendo, pues así el nacimiento pues de la niña y a plena calle pues delante de los transeúntes que en ese momento pasaban por el sitio”, informó.

Fue enfático en afirmar que siempre ha sido importante la atención en esta zona de vulnerabilidad por eso no dudaron en prestar el servicio y considera que si no hubiera sido así la niña no hubiera sobrevivido al parto.

“Donde no hubiera sido por el personal, pues lastimosamente no hubiéramos contado con la suerte de que la niña hubiera sobrevivido, pues al parto claro que sí fue demasiado importante, la verdad pues es un es un hecho en el cual hemos recibido, pues muchas llamadas de felicitaciones y todo porque pues tanto en la entrega ya en el hospital San Juan de Dios que la atención también fue muy muy oportuna para para las dos pacientes se encuentran en el momento fuera de peligro”, contó.

También señaló que es el segundo caso que atienden de este tipo en lo corrido del año ya que el primero fue el de una mujer de la comunidad indígena Embera.

“Este año hemos con este con la niña que nació el día de hoy hemos atendido dos partos, este ha sido el segundo que hemos atendido, ya habíamos atendido otro como mediados de mayo, atendimos otro de una comunidad en ver a en el sector de Miraflores un caso muy similar también paciente también en este momento pues goza de su vida, en este momento”, manifestó.

El gerente de la empresa de ambulancias añadió que en ese mismo sector los viernes cada 15 días brindan una jornada de atención con refrigerios, toma de signos vitales y entrega de preservativos.

Autoridades de Armenia

De otro lado la secretaria de desarrollo social de la ciudad, Jenny Gómez informó que la bebé se encuentra en la Unidad de Recién Nacidos del hospital San Juan de Dios de la ciudad donde recibe la debida atención.

Dijo que adelantan el acompañamiento psicosocial con el fin de evidenciar si la mujer desea ingresar a un programa de desintoxicación debido a que era consumidora.

Play/Pause Secretaria de desarrollo social de Armenia 00:42 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1731245319479/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“Estamos verificando si estaba en el censo caracterizado ya están en San Juan de Dios ya está el acompañamiento psicosocial que se le hace desde la Secretaría de desarrollo social para mirar todo el procedimiento, si ella quiere empezar el proceso de desintoxicación por estar con su bebé es una niña en la que nació. Gracias a Dios no pasó ningún peligro”, explicó.

Además, manifestó que desde el programa de infancia le han entregado ropa, pañales y leche que permita mejorar la calidad de vida de la menor.