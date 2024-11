Expovivienda 2024 en Tunja: un impulso para el sector inmobiliario en tiempos de crisis

En Tunja, del 8 al 11 de noviembre, se realizará una nueva versión de Expovivienda. Feria de construcción y de oferta inmobiliaria organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL.

El evento busca promover la oferta inmobiliaria, facilidades para adquirir vivienda, por medio de talleres y capacitaciones durante el fin de semana festivo.

Ana Elvia, no ha sido una temporada fácil para la construcción Boyacá. ¿Cuáles son las cifras y cómo ha ido avanzando la compra y venta de vivienda en el sector inmobiliario?

Las cifras en Boyacá están muy alineadas con las cifras nacionales en donde se han venido presentando descensos y donde Camacol ha generado una alerta a nivel nacional sobre pérdida de empleo por niveles de ventas, de lanzamientos y de iniciaciones que no se veían hace aproximadamente unos 13 años; sin embargo, nosotros tenemos un algo distinto y es en el agregado, por ejemplo, de enero a septiembre del 2024 comparado con el mismo periodo del año 2023 en materia de ventas. Si registramos un crecimiento del orden del 15 %, casi en total, sumando VIS y no VIS, es cifra positiva comparada con otras regiones, que han seguido perdiendo niveles de ventas. De ese 15% que tenemos de incremento en ventas con relación al 2023, ha estado jalonado, principalmente, por el segmento de la vivienda de interés social que ha crecido un 28% este año y que es importante.

Digamos que la vivienda social es la que ha sacado la cara y se ha reactivado, principalmente, en algunas ciudades como Sogamoso y Paipa, no tanto en Tunja. La vivienda no vis sigue registrándose, en niveles negativos. Tenemos una pérdida con relación a 2023 del 15%, este es un segmento que no levanta cabeza desde hace aproximadamente, como unos 4 años, pero en otros indicadores como por ejemplo los lanzamientos de nuevos proyectos, las iniciaciones de obras siguen registrando indicadores negativos igual que los que se manifestaba el año pasado, entonces, por ejemplo, tenemos una caída del 26% en el lanzamiento de nuevos proyectos, en el sector no Vis, pues del 50% y en las iniciaciones también una caída del 25% con relación al 2023 y, principalmente, jalonado por el sector no Vis, que tiene unas caídas del 85% con relación al año 2023.

Esto, en palabras muy sencillas, es que la vivienda social ha ganado cifras positivas en ventas, pero en los otros indicadores no y el sector no Vis, está como en cuidados intensivos y ha sido como nuestro llamado para las entidades territoriales, para la Gobernación y sobre todo para las alcaldías que tienen la posibilidad de tomar decisiones con relación a este segmento, para buscar estrategias de reactivación, porque el sector ha venido con un comportamiento irregular.

Estamos esperando el cierre del año y esperando como los anuncios del Gobierno Nacional con relación a los subsidios de la vivienda social para el año entrante y a algunas peticiones especiales que se han presentado para unas ayudas al sector de la vivienda no vis que en general, en todo el país, ha tenido un comportamiento como el que está mostrando Boyacá.

Ustedes están a unas horas de hacer la instalación oficial de Expovivienda, que tiene el fin de apoyar a las empresas constructoras en el departamento, ¿cuántas constructoras van a participar y cuántas unidades de vivienda hay en oferta en esta feria?

Tenemos una feria que busca, en un escenario de comportamiento difícil para el sector, las formas de reactivar y de acercar la oferta a las personas que están buscando vivienda y no solamente en Tunja sino a nivel del departamento, porque sabemos que la situación ha estado difícil en todos lados.

Es una feria que arranca a las 9:00 de la mañana y va a estar viernes, sábado, domingo y lunes, con 17 empresas constructoras de Tunja, Chiquinquirá, Soracá, Paipa, Duitama, Barbosa, Moniquirá y vamos a tener aproximadamente 1350 unidades de vivienda en oferta de todos los segmentos, tanto vivienda VIS, como vivienda no VIS. Adicionalmente, estaremos acompañados del Ministerio de Vivienda, de Comfaboy, del Fondo Nacional del Ahorro y de entidades financieras para dar mucha información sobre créditos, sobre tasas, y sobre requisitos de cómo acceder a la financiación.

¿Cuáles son las recomendaciones para que las personas tengan seguridad al involucrarse con una empresa constructora?

Es importante, sobre todo, verificar la trayectoria de la empresa a la que le estamos comprando la vivienda; los proyectos que ha ejecutado anteriormente, su vida empresarial, eso, diría yo que es lo más importante. Después de verificar eso también hay que revisar unos requisitos sobre todo del predio, de las condiciones en que está manejado el predio, si el proyecto se maneja a través de una fiduciaria o si se maneja directamente por el constructor, en cuyo caso los proyectos deben estar registrados en las alcaldías, para que el constructor pueda suscribir las promesas de compraventa, pero es bueno revisar que condiciones está el lote, es bueno revisar en cuanto tiempo me entregan el proyecto, como los cierres, digamos, la seriedad de la empresa, en ese sentido y precisamente en feria tenemos una charla orientada al comprador de vivienda dentro de la jornada académica y ahí va a haber alguna asesoría especializada.