Polémica en Brasil: Fluminense y Marcelo rescindieron contrato por encontronazo con el DT

El laureado lateral izquierdo Marcelo, de 36 años, rescindió este sábado su contrato con el Fluminense de Río de Janeiro, informó el club carioca, un día después de que el zaguero tuviera un desencuentro con el entrenador del equipo, el exseleccionador brasileño Mano Menezes.

“Fluminense y Marcelo Viera comunican el fin del contrato en común acuerdo entre las partes”, indicó el ‘Flu’ en una nota. Ídolo de la hinchada tricolor, el otrora marcador de punta del Real Madrid y la Seleção puso fin de esta forma a su relación con la escuadra de sus amores, con la que tenía contrato hasta fin de año, vínculo que pretendía extender.

La ruptura se da luego de que el sábado tuviera un desacuerdo con Menezes en la recta final del partido que Fluminense empató 2-2 con Gremio en el Maracaná, en el arranque de la jornada 32 de la liga de Brasil. El entrenador lo llamó para entrar al campo en el tiempo de descuento de la segunda parte y le dio indicaciones antes de su ingreso, pero se irritó de repente después de sostener un breve intercambio con el jugador, que finalmente no tuvo minutos.

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero escuché una cosa que no me gustó y cambié de idea”, dijo Menezes en la rueda de prensa posterior al juego, sin entrar en detalles sobre lo ocurrido. Tras lo sucedido, la prensa brasileña especuló con que el hecho podría derivar en la salida de Marcelo, quien no se ha pronunciado.

“Los vínculos institucionales y afectivos entre el Fluminense y Marcelo se mantendrán”, afirmó el club en el comunicado, en el que recordó que hace poco bautizó el estadio de su centro de entrenamiento con el nombre del defensor.

Marcelo formó parte del plantel tricolor que ganó la primera Copa Libertadores de la institución el año pasado y la primera Recopa Sudamericana en febrero, bajo el mando del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.