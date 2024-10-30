“La televisión está muy viva”: Claro Media explica la medición de TV en Colombia

El Grupo Claro Media, desde el viernes, anunció la más revolucionaria medición de televisión con unas cifras que seguramente han ayudado a inversionistas, anunciantes y centrales de medios.

Daniel Rojas, director de Claro Media, habló en La W, y explicó cómo funciona la medida y entregó detalles claves para entenderla. Según mencionó, IBOPE, empresa de servicios dedicada a realizar mediciones de audiencia en los medios de comunicación, tiene la medición de al menos 1200 hogares a nivel nacional en 23 municipios, mientras que por parte de Claro, actualmente se están leyendo 280.000 hogares a nivel nacional en más de 700 municipios.

Siendo así, junto al Centro Nacional de Consultorías, Rojas afirma que van a desarrollar el estudio de consumo de televisión más grande de Colombia, “el cual de esos 280.000 hogares van a representar 43′000.000 de colombianos a partir de noviembre de este año”.

¿Cómo realizan la medición de televisión?

Según reveló Rojas, la medición hasta al día de hoy parte de los 280.000 decos sobre un universo de los servicios de Claro. “Durante más de 1 año hemos venido trabajando con el Centro Nacional de Consultoría en integrar otras fuentes de información, tanto públicas como privadas, lo que permite analizar la información y determinar el consumo de televisión a nivel nacional”.

Sin embargo, aclaró que no solo se incluyen datos de Claro, sino también se tienen en cuenta fuentes como la encuesta de calidad de vida del Dane, la proyección de hogares y población del Dane y el Boletín del sector de televisión por suscripción de MinTIC.

¿Es posible saber cuántas y qué tipo de personas están viendo televisión?

“El modelo nos permite, en este momento y con el nivel de detalle que estamos teniendo con los 280.000 decodificadores, tener un patrón de consumo, debido a que entrega información muy relevante de qué tipo de contenido está consumiendo la persona que está viendo”, dijo el director de Claro Media.

Siendo así, asegura que es ahí cuando se puede “empezar a medir si el consumo de televisión está relacionado con contenidos infantiles, programas infantiles, canales infantiles”.

Asimismo, explica que tras 3 años de trabajo en las mediciones, ya cuentan con modelos que permiten tener una correlación bastante ajustada para poder determinar de una manera muy precisa qué y quiénes están viendo televisión.

¿Cómo se entregan las mediciones y cómo entenderlas?

El servicio, que ya está disponible a través de un visor que ofrece el Centro Nacional de Consultoría a los diferentes actores que están interesados en consumir este contenido y este estudio., “no se necesita ser estadístico ni haber estudiado nada relacionado con este tipo de información para entenderlo”.

Según Rojas, esta es una plataforma muy amigable para que la persona que está consultando pueda entender los detalles de cada una de las mediciones. Es decir que podrán conocer, con una simple búsqueda, cuáles son las regiones que más están consumiendo, los horarios, los programas, los canales por nivel socioeconómico, edad, género y el seguimiento minuto a minuto.

¿El servicio de medición de Claro Media es gratuito?

Actualmente, este es un servicio pago, que incluso, ya cuenta con clientes que vienen utilizando la herramienta desde el 2021.

¿Cómo tener en cuenta a los usuarios estrato 1?

Como bien se sabe, hay personas estrato 1 que no tienen recursos para acceder a un decodificador y optan por la señal aérea.

Ante esto, Daniel Rojas, explicó que “el estrato 1 pueden tener acceso vía servicios prepago donde el usuario va y paga el acceso por un tiempo y durante ese tiempo, si el decodificador ha estado conectado a los servicios que nosotros estamos midiendo, pues tenemos el comportamiento de estos usuarios y posteriormente los escalamos”.

No obstante, enfatiza en que “es importante entender que hoy la base de la pirámide está muy concentrada en estratos 1, 2 y 3 y la muestra, como está establecida, busca garantizar que haya un equilibrio precisamente en esa pirámide poblacional para que, tanto el estrato 1, como el 6 a nivel nacional, queden lo suficientemente representados independientemente el volumen poblacional que existe”.